Krems verlängert mit Langzeit-Duo!

Dass es in Krems am Ende doch nicht für den 3. Platz in der Abschlusstabelle der Regionalliga Ost reichte, tat zwar weh, der Blick ist aber mittlerweile längst nach vorne gerichtet. Im zweiten Jahr in Österreichs dritthöchster Spielklasse, zeigten die Wachauer, dass sie absolut ein Wörtchen um den Meistertitel und den Aufstieg mitreden können. Vorausgesetzt die 2. Liga ist wirtschaftlich und infrastrukturell realistisch. Um zumindest aber einmal puncto Kader eine aufstiegsfähige Mannschaft zu haben, hat man gleich mit zwei "Vereinslegenden" den Vertrag verlängert. Sowohl Kapitän Florian "Bautschi" Bauer als auch Simon Temper haben ihr Arbeitspapier verlängert und gehen in die 12. Saison.

Etliche Abgänge

Anders ist das bei Kurt Starkl, Jannick Schibany, Anton Pfaller, Damir Mehmedovic, Elias Felber, Armin Trkic, Alec Flögel, Petar Mlezovic und Michal Vrana. Diese werden den Verein verlassen und suchen sich neue Herausforderungen. Felber beispielsweise wechselt nach Traiskirchen zum FCM, für Mehmedovic geht es eine Liga höher zum SV Stripfing. Vor Krems kam der 26-jährige Verteidiger bereits auf 15 Bundesligaspiele in St. Pölten.

Die Jubeltraube in Krems wird nächste Saison ein wenig anders aussehen

"Kilometerfresser" geht

Jeden Tag ein Abgang bei der Elektra: Nach vier Verteidigern geht nun auch "Kilometerfresser" Hakan Gökcek. Der 31-jährige Offensivmann spielte diese Saison 26 Spiele und legte dabei stets die größte Distanz zurück.

