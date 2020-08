Ungefährdeter Heimsieg für den FC Mauerwerk

Details Samstag, 22. August 2020 22:12

Zum Auftakt in die neue Saison der Regionalliga Ost traf der FC Mauerwerk zu Hause auf den ASV Draßburg. Die wenigen Zuseher, die dieses Spiel einem Besuch in einem Freibad vorzogen, bekamen bei tropischen Temperaturen kein fußballerisches Feuerwerk zu sehen. Die Burgenländer, die hoch motiviert nach Wien angereist waren, kamen zu Beginn besser mit den schwierigen Rahmenbedingungen zu Recht.

Der ASV Draßburg attackierte hoch und setzte so den FC Mauerwerk unter Druck, der in dieser Phase der Partie nicht ins Spiel fand. In der 11. Minute war es dann Benjamin Knessl, der die Burgenländer in Führung brachte. Dies erwies sich als Weckruf für die Mannen von Trainer Stefan Rieger. Von nun an übernahm der FC Mauerwerk das Kommando und konnte auch durch Antonio Vidovic prompt den Ausgleich erzielen. Die Führung der Gäste währte nur 2 Minuten. Nach einem schönen Lochpass durch die Innenverteidigung des ASV Draßburg stand er alleine vor dem Torhüter der Gäste und ließ sich diese Chance nicht entgehen.

Freistoß brachte endgültig die Wende

Nachdem der FC Mauerwerk immer mehr die Kontrolle über das Spiel gewonnen hatte, erzielte Aliaksandr Kuhan in der 30. Minute aus einem sehenswerten Freistoß über die Mauer das 2-1 für die Wiener, was auch den Halbzeitstand bedeutete. Auch nach der Pause änderte sich die Charakteristik des Spiels nicht. Mauerwerk gelang in der 54. Minute aus einem berechtigten Foulelfmeter das 3-1 durch Nemanja Stojanovic. Der FC Mauerwerk spielte die Partie nun trocken herunter und kam in weiterer Folge auch noch zu einigen Torchancen. So setzte Christos Papadimitriou, der auf der linken Verteidigerposition eine bärenstarke Vorstellung ablieferte, den Ball alleine vor dem Tormann neben das Tor. Kurz danach scheiterte Mamoon Qashoa ebenfalls alleine vor dem Tor, diesmal aber an Torhüter Stifter. Ein Aufbäumen der Burgenländer war in dieser Phase nicht zu erkennen. Der FC Mauerwerk feierte somit einen glanzlosen aber ungefährdeten Heimsieg zum Start in die neue Saison.

Patrick Kasuba (Co-Trainer FC Mauerwerk):

Wir freuen uns, zum Auftakt einen Sieg und somit wichtige 3 Punkte eingefahren zu haben. In der Anfangsphase hatten wir Probleme, haben das Spiel aber schnell in den Griff bekommen. Die hohen Temperaturen und die schlechten Platzverhältnisse ließen ein attraktives Fußballspiel nicht zu. Der Sieg im Auftaktspiel ist für uns enorm wichtig, da man vor der Saison nie genau weiß, wo man steht. Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen und Kraft für die bevorstehenden Aufgaben.

Die Besten:

FC Mauerwerk: Mirza Jatic, Antonio Vidovic, Christos Papadimitriou

ASV Draßburg: -

Alexander Kögler

