Admira Juniors erkämpfen sich Auswärtssieg

In der 1. Runde der Regionalliga Ost hatte es der SC Wiener Viktoria mit den Admira Juniors zu tun. Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, das überwiegend von hohen Bällen geprägt war. Die Südstädter hatten doch zu Beginn einige Probleme mit dem Kunstrasenplatz und brauchten eine Weile um ins Spiel zu finden. So gehörte die erste Torchance der Elf von Toni Polster. Nach einem Ballverlust der Admira in der eigenen Hälfte, kam Lukas Heinicker zu einer vielversprechenden Torchance, er setzte den Ball aber neben das Tor. Von nun an fanden die Jung-Admiraner besser ins Spiel und übernahmen die Kontrolle.

Die Admira war die aktivere Mannschaft und zwang Wiener Viktoria immer wieder zu hohen Bällen, ohne selbst dabei Topchancen zu kreieren. So war es nicht verwunderlich, dass das 1-0 für die Niederösterreicher aus einem Strafstoß fiel, den Aleksandar Cirkovic sicher verwandelte. Kurze Zeit später war auch er es, der die besten Chance in Halbzeit 1 vergab. Nachdem sich der 19-jährige Serbe auf der Seite durchgesetzt hatte, setzte er den Ball neben das Gehäuse von Torhüter Arnberger. Kurz vor der Pause war es just Jan Heilmann, der heute sein erstes Pflichtspiel nach seiner über 4-jährigen, verletzungsbedingten Zwangspause feierte, der aufgrund eines Zusammenstoßes mit dem eigenen Torhüter vom Feld musste.

Umstrittener Elfmeter führte zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel kam die Wiener Viktoria energisch auf das Spielfeld zurück. Es kam in der Folge zu einem zerfahrenen Spiel mit vielen hohen Bällen und intensiven Zweikämpfen. In der 64. Minute war es Justin Mwatero der einen Handelfmeter eiskalt verwandelte. Dem Elfmeter ging eine kuriose Situation voraus. Koller sprang der Ball an die Hand, nach längeren Beratungen zwischen dem Schiedsrichtergespann entschied Schiedsrichter Kazanci schließlich auf Strafstoß. Bei der Admira war nun eine gewisse Verunsicherung zu bemerken, von der man sich aber schnell erholte. In der 76. Minute war es erneut Cirkovic, der die Admira durch einen Schuss von der Strafraumgrenze in Führung brachte. In der Folge riskierten die Meidlinger mehr, wodurch sich für die Admira Platz für Konter ergaben, welche alle ungenützt blieben. Unschöner Schlusspunkt war die rote Karte für Tetsu Horiuchi nach einer Tätlichkeit.

Wir wussten, dass uns ein schwieriges, kampfbetontes Auswärtsspiel erwartet. Wiener Viktoria hat enorm viel Qualität bei Standardsituationen und hohen Bällen. Sie haben eine robuste Spielweise und wir wussten, dass wir nur bestehen können, wenn wir diesen Kampf annehmen und dagegen halten. Das haben unsere Jungs hervorragend gemacht. Hätten wir in der Schlussphase den einen oder anderen Konter besser zu Ende gespielt, hätten wir uns das Leben leichter gemacht. Alles in allem war es eine läuferische und kämpferische Top-Leistung unserer Mannschaft, mit der wir sehr zufrieden sind.

Beste Spieler:

Wiener Viktoria: Günther Arnberger

Admira Juniors: Aleksandar Cirkovic, Lukas Malicsek, Nicolas Zdichynec

