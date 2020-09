2:1 gegen Spitzenreiter - Wiener Sport-Club schlägt ASK Bruck/Leitha! [Video]

Details Samstag, 05. September 2020 09:19

Der Wiener Sport-Club musste von den 13 Mannschaften der Regionalliga Ost am längsten auf den Saisonstart warten. Coronabedingt mussten die ersten beiden Saisonspiele verschoben bzw. abgesagt werden und so hatte die Konkurrenz, in diesem Fall ASK-BSC Bruck/Leitha, bereits die Möglichkeit sich Selbstvertrauen zu holen. Die Niederösterreicher konnten ihre ersten beiden Saisonspiel eindrucksvoll für sich entscheiden und lachten damit vor Beginn der 3. Runde von der Tabellenspitze. Doch mit dem 3. Sieg in Folge sollte es für die Mannschaft von Martin Mikulic nichts werden, denn dem WSC, um Trainer Robert Weinstabl, gelang vor etwas mehr als 900 Fans ein perfekter Saisonstart.

Direkt verwandelter Corner!

Dass man sich den Saisonstart sehnlichst herbeigewünscht hat, sah man den Hausherren von der ersten Minute an. Man kam schon früh zu ersten Möglichkeiten. Einen Freistoß sowie einen Kopfball nach einer Flanke konnte Christopher Stadler noch am Tor vorbei und drüber lenken (8.,9.). Gegen den anschließenden Eckball von der rechten Seite, getreten von Andrej Todoroski, war er jedoch weitestgehend machtlos. Der Ball kam mit hohem Tempo und viel Schnitt in den Strafraum, wurde immer länger und senkte sich ins lange Eck des Gästegehäuses (10.). Ein Traumtor, das den Hausherren jede Menge Selbstvertrauen gab. Denn im Grunde genommen spielte in weiterer Folge nur der WSC. Der Spitzenreiter aus Niederösterreich stand in der Abwehr immer wieder falsch und agierte in den Zweikämpfen nicht energisch genug. Sich bietende Halbchancen konnte die Weinstabl-Elf jedoch nicht nutzen. Eine große Ausgleichschance hatten die Gäste jedoch trotzdem, man ließ sie jedoch aus. Die besseren Möglichkeiten hatten jedoch weiterhin die Hausherren. Die konnten jedoch allesamt nicht genützt werden, so stand es zur Halbzeitpause weiterhin "nur" 1:0.

Tor Wiener Sport-Club 10

Erneut zwei Tore aus Eckbällen!

Das sollte sie keine 120 Sekunden nach Wiederanpfiff rächen. Nach einem kurz abgespielten Eckball und einer gefühlvollen Flanke von der rechten Seite, verlängerte Tomas Bockay den Ball mit dem Kopf zum Ausgleich für Bruck/Leitha (47.). Der Ausgleich, der sich zumindest vor der Pause nicht unbedingt abgezeichnet hatte. Dass es später jedoch 2:1 für das Heimteam lautete, lag erneut an einem starken Eckball bzw. Kopfballspiel. Luka Gusic köpfte die Kugel nach einem Eckball an die zweite Stange wuchtig ins Netz und sorgte für die erneute Führung (53.). Im Anschluss versuchten es die Gäste immer wieder den Ausgleich zu erzielen. Man scheiterte jedoch entweder an der Genauigkeit oder am WSC-Goalie Florian Prögelhof. Unschöner Höhepunkt waren die Ausschlüsse für Philip Dimov (WSC) bzw. Albert Kautz (Bruck) nach einem Handgemenge (70.). Schlussendlich spielten die Hausherren den Sieg jedoch cool nach Hause.

Mit dem ersten Sieg im ersten Spiel meldete sich der Wiener Sport-Club gleich zu Beginn eindrucksvoll zurück. In einer hochklassigen Begegnung, hatten man speziell in der ersten Halbzeit wesentlich mehr vom Spiel und ging durch einen Traum-Corner mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich kurz nach Seitenwechsel war dann ein wenig überraschend, doch wenig später gelang nach einem weiteren Eckball der Siegtreffer. Der Tabellenführer, ASK-BSC Bruck/Leitha, der Samstag von Leobendorf von der Spitze verdrängt werden könnte, tat sich lange schwer. Am Ende reichte es trotz guter zweiter Halbzeit nicht mehr das Spiel zumindest mit einem Remis zu beenden.

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Andrej Todoroski (OM), Luka Gusic (VT)

ASK-BSC Bruck/Leitha: Tomas Bockay (VT)

Marco Wiedermann

