Stripfing bestätigt Cup-Sensation

Nachdem das Erstrundenspiel der neuen Saison gegen Team Wiener Linien abgesagt werden musste und man in der Vorwoche beim sensationellen Auswärtssieg im ÖFB Cup beim Vorjahresfinalisten Austria Lustenau im Einsatz war, stieg der SV Stripfing Weiden heute verspätet in die neue Saison der Regionalliga Ost ein. Zu Gast war der FC Marchfeld Donauauen, für den nach der 0:4-Schlappe gegen die Vienna in der Vorwoche im ÖFB-Cup Wiedergutmachung angesagt war.

In der 1. Halbzeit spielte sich das Geschehen oft im Mittelfeld ab, gute Kombinationen waren auf beiden Seiten eher eine Seltenheit. Dennoch kamen die Heimischen zu der einen oder anderen guten Aktion. So scheiterten Frank und Balzer bei einer Doppelchance aus kurzer Distanz am gegnerischen Schlussmann. Einen denkbar günstigen Zeitpunkt haben sich dann die Stripfinger zur Führung ausgesucht. Unmittelbar vor der Pause, in der 45. Minute, stand Grozdic nach einem Freistoß goldrichtig und versenkte den Ball unhaltbar per Kopf im Tor der Gäste. Mit diesem 1:0 ging es auch in die Halbzeitpause.

Doppelschlag sorgt für klare Verhätlnisse

Nach der Pause starteten die Stripfinger wie aus der Rakete geschossen. Die Hausherren ließen ab nun nichts mehr anbrennen und spielten eine hervorragende zweite Halbzeit. Nach einer wunderschönen Kombination über Alaca und Sahintürk verwertete Frank den Stanglpass zum 2:0. Mit dem 3:0 unmittelbar danach war das Spiel de facto entschieden. Balzer übernahm eine abgewehrte Flanke aus 25 Metern direkt und jagte den Ball wie einen Strich in die Maschen. Dieses Tor verdient zu Recht das Prädikat sehenswert. In weiterer Folge ließen die Heimischen nichts mehr anbrennen, zeigten ihrerseits einige gute Kombinationen und kam auch noch zu der einen oder anderen Chance. So zeigte der Mannsdorfer Schlussmann Petermann bei einem Schuss von Alaca sein Können. Die Gäste konnten nicht mehr zulegen, außer ein paar Halbchancen gab es nichts Nennenswertes zu verbuchen. Man hatte auch den Eindruck, dass die Gäste körperlich nicht ind der Lage waren, einen Gang höher zu schalten um den Stripfingern noch gefährlich werden zu können. Letztendlich feiertern die Heimischen einen ungefährdeten, verdienten Heimerfolg und stellten unter Beweis, dass der sensationelle Auswärtssieg bei Austria Lustenau keine Eintagsfliege war.

Johann Kleer (Trainer SV Stripfing Weiden):

"Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Mannsdorf ist ein starker Gegner, der sicherlich das Zeug dazu hat, am Ende der Saison unter den Top 5 zu landen, daher ist dieser Sieg sehr hoch einzuschätzen. Es freut mich, dass wir defensiv sehr kompakt gestanden sind und kaum Chancen zugelassen haben. Spielerisch haben wir sicherlich noch Luft nach oben, wir stehen aber auch erst am Anfang der Saison. Wie die Mannschaft im Training mitzieht und versucht neue Dinge zu erarbeiten, beeindruckt mich sehr. Die Einstellung jedes einzelnen Spielers ist hervorragend, es macht großen Spaß mit dieser Mannschaft zu arbeiten."

Die Besten:

Stripfing: Grozdic (IV), Toth (ZM) Sahintürk (linke oder rechte Außenbahn)

