2:1 gegen Team Wr. Linien! Leobendorf neuer RLO-Spitzenreiter! [Video]

Details Sonntag, 06. September 2020 15:01

Der SV Sparkasse Leobendorf hat den Ausrutscher des bisherigen Tabellenführers der Regionalliga Ost, ASK-BSC Bruck/Leitha, genützt und sich nach einem knappen 2:1-Heimsieg gegen SC Team Wiener Linien an die Spitze der 3. Liga gesetzt. Mit dem gestiegenen Selbstvertrauen konnte man aus Sicht der Niederösterreicher sogar einen frühen Gegentreffer verkraften, noch in Hälfte eins den Ausgleich herstellen und dann im zweiten Durchgang mit dem Siegestor den Heimsieg perfekt machen.

Frühen Rückstand gut verkraftet!

So wie im Auswärtsspiel unter der Woche gegen den ASV Draßburg, sah man sich in Leobendorf auch diesmal im Heimspiel mit einem schnellen Gegentreffer konfrontiert. Nach nicht einmal 5 Minuten nutzte David Rajkovic die erste Möglichkeit der Gäste und erzielte das frühe 1:0 für die Mannschaft von Trainer Herbert Gager. Die Hausherren um Trainer Sascha Laschet, versuchten im Anschluss dann durch direkte Pässe in die Spitze zum Erfolg zu kommen. Doch die Verteidigung der Gager-Elf stand über weite Strecken sehr gut und beförderte die Spieler aus Leobendorf oft ins Abseits. Mit Fortdauer der Partie kamen die Hausherren jedoch immer besser ins Spiel und hatten auch mehr Ballbesitz. Nach etwas mehr als einer halben Stunde, wurde man für die Mühen jedoch belohnt. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappen sollte, dann eben aus einer Standardsituation. Nach einem Eckball von rechts, kam Miroslav Milosevic etwas bedrängt zum Kopfball, konnte den aber gut ins lange Eck setzen (33.). Generell war Leobendorf bei Eckbällen stets gefährlich. Tore sollten vor der Pause jedoch keine mehr gelingen, mit dem 1:1 ging es in die Kabinen!

Pranjic sorgt für Jubel!

Auch zu Wiederbeginn kamen beide Teams zu mehr oder weniger guten Halbchancen. Das Tor machte dann aber erneut Leobendorf. Nach einem schnellen Gegenzug über die rechte Seite, kam der Ball scharf in die Mitte wo Oliver Pranjic auf Höhe des Fünfers wartete und nur mehr den Fuß hinhalten musste und so zum 2:1 einschießen konnte (54.). In weiterer Folge agierten die Leobendorfer sehr geschickt, ließen den Gästen kaum die Möglichkeit aus dem Spiel heraus zu Chancen zu kommen. Wenn dann kam die Mannschaft von Herbert Gager dem gegnerischen Tor nur durch Standards nahe. Diese konnte man jedoch nicht wirklich nutzen, zwingende Möglichkeiten auf den Ausgleich blieben größtenteils aus. Die Hausherren versäumten es hingegen in Kontern das Spiel endgültig zu fixieren und den Sieg klarzumachen. So blieb es bis zum Schluss spannend.

Tor SV Leobendorf 54

Leobendorf neuer Spitzenreiter!

Am Ende hieß der Sieger und neue Tabellenführer jedoch SV Sparkasse Leobendorf. Mit guten Comeback-Qualitäten konnte man sich auch von einem frühen Rückstand erholen und das Spiel über weite Strecken bestimmen. Schlussendlich konnte SC Team Wiener Linien auch zu wenig Chancen herausspielen um nochmals einem Punktegewinn nahe zu kommen.

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Miroslav Milosevic (MIT), Oliver Pranjic (ST)

SC Team Wiener Linien: David Rajkovic (LM)

Marco Wiedermann

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten