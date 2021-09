2:2 gegen Admira Juniors - 1. MAV WNSC holt nach 0:2 verdienten Zähler!

Details Sonntag, 19. September 2021 21:50

"Die Partie war eindeutig, aber wir waren arrogant." Tilo Morbitzer, Trainer der Admira Juniors, ging mit seiner Mannschaft in der Halbzeit der Partie gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC hart ins Gericht. Und das obwohl sein Team zu diesem Zeitpunkt mit 2:1 in Führung lag. Doch nach dem 2:0 ließen seine Mannen den nötigen Ergeiz und die notwendige Konzentration vermissen und so kamen die Gäste wieder zurück ins Spiel und konnten sich am Ende sogar noch über einen Zähler freuen.

Favoritenrolle angenommen

Die Hausherren waren vor der Partie aufgrund der bisher in dieser Saison gezeigten Leistung, der klare Favorit und zeigte das eigentlich auch von Beginn an. Angelo Gattermayer sorgte nach 23 Minuten für das 1:0, Mamina Badji legte sieben Minuten später das 2:0 nach (30.). Doch mit der klaren Führung im Rücken schlich sich bei den Admiranern die Lässigkeit ein. Matej Sabados gelang noch vor der Pause der Anschlusstreffer für die Mannschaft von Trainer Oliver Oberhammer. Das 1:2 zur Pause ließ für Halbzeit zwei alles offen.

Späte Bestrafung

In der Kabine der Gastgeber wurde es nach Halbzeit eins richtig laut, machte Tilo Morbitzer seinen Jungs klar, dass es nicht gutgehen konnte, wenn man Wiener Neustadt nicht weiterhin ernst nimmt. Das geschah jedoch auch in Halbzeit zwei über weite Strecken, man konnte den Sack nie zumachen und musste sich dann in der Nachspielzeit richtig ärgern, als Osman Bozkurt noch der 2:2-Ausgleichstreffer gelang (90.+3)

Tilo Morbitzer (Trainer Admira Juniors) nach den verlorenen Punkten:

"In der Halbzeit sind deutlichere Worte gefallen, habe den Jungs klar gemacht, dass es so nicht weitergehen konnte. "Die Partie war eindeutig, aber wir waren zu arrogant. Das ist nichts gegen Wiener Neustadt, aber da darfst du keine zwei Punkte hergeben."

Torfolge: 1:0 Angelo Gattermayer (23.), 2:0 Mamina Badji (30.), 2:1 Matej Sabados (45.), 2:2 Osman Bozkurt (90+3.)

Die Besten:

Admira Juniors: Angelo Gattermayer (MS)

1. MAV WNSC: Matej Sabados (ST)

MW

