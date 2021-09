1:1 - Dezimierte Brucker erkämpfen Remis gegen Mauerwerk!

Details Sonntag, 26. September 2021 21:30

Aufgrund zahlreicher Ausfälle mussten die Niederösterreicher im Duell gegen den FC Mauerwerk einmal mehr improvisieren. Der ASK-BSC Bruck/Leitha hatte neben Top-Torjäger Matus Paukner, der aufgrund einer Roten Karte gesperrt fehlte, auch noch Tomas Bockay vorzugeben. Gegen die Wiener zeigte man trotzdem eine starke Vorstellung, lag zwar lange in Rückstand, konnte sich zum Schluss jedoch noch für das eigene Auftreten belohnen. Florian Gerstl rettete seiner Mannschaft und Trainer Mario Santner einen hochverdienten Auswärtspunkt.

Weitschuss sorgt für Frust

Der Beginn gehörte ganz klar den Gästen aus Niederösterreich. Nach einer Flanke von Philip Kurz stieg Albert Kautz am höchsten, köpfte die Kugel jedoch ganz knapp über die Latte der Hausherren. Kurz darauf hatte auch Rene Herbst die Möglichkeit zur Führung, vergab diese jedoch ebenso. Was dazu führte, dass die Gastgeber immer besser in die Partie kamen und ebenfalls Gefahr erzeugten. Zumeist jedoch aus Weitschüssen. Der erste Versuch wurde dabei noch geblockt, die Brucker Hintermannschaft war jedoch gewarnt. Beim zweiten kamen die Verteidiger und Goalie Christopher Stadler zu spät: Dominik Rotter knallte das Runde zum 1:0 in die Maschen (41.). Für die Elf von Mario Santner ein unglücklicher Rückstand, da man zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon führen hätte können. So stand es zur Pause 0:1.

Für Aufwand belohnt

Nach dem Seitenwechsel wussten die Gäste worauf sie Wert legen mussten. Angriff war die beste Verteidigung und so sah das Spiel auch dann zumeist aus. Coach Santner ließ seine Jungs mit jede Menge Selbstvertrauen zurück aufs Spielfeld und sah bald die ersten Möglichkeiten seines Teams. Nach Herbst-Lupfer stand Kopic plötzlich ganz alleine vor dem Tor der Heimischen. Doch anstatt über den bereits liegenden Goalie zu lupfen, setzte er den Ball auch noch über das Gehäuse der Hausherren. Es stand weiterhin 0:1 aus Sicht der Gäste.

Es sollte letzten Endes jedoch noch gelingen den Ausgleich zu erzielen. Knapp 10 Minuten vor dem Ende des Spiels tauchte plötzlich Florian Gerstl nach einer Flanke von der linken Seite vor dem Tor des FC Mauerwerk auf und köpfte den hochverdienten Ausgleich für Bruck (80.).

Torfolge: 1:0 Dominik Rotter (41.), 1:1 Florian Gerstl (80.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: Dominik Rotter (MS)

ASK-BSC Bruck/Leitha: Florian Gerstl (LM)

