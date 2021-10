3:1 bei Bruck - Neusiedl bleibt auf der Siegerstraße!

Details Samstag, 02. Oktober 2021 07:41

"Wir haben eine wirklich starke Leistung an den Tag gelegt", zeigte sich der Sportliche Leiter des SC Neusiedl/See 1919, Günther Gabriel, nach dem Auswärtsmatch bei ASK-BSC Bruck/Leitha in der 10. Runde der Regionalliga Ost sehr zufrieden. In der Tat zeigte seine Truppe unter Führung von Trainer Marian Tomcak eine sehr abgeklärte Leistung, führte zur Pause 2:1. Im zweiten Durchgang fixierte man mit dem 3:1 sowohl den Endstand als auch vorrübergehend Platz 2 in der Tabelle, punktegleich mit dem an diesem Abend ebenso siegreichen Wiener Sport-Club.

Untergrund stellt Problem dar

Im Gegensatz zu den Hausherren, stellte deren Spielgeläuf die Gäste zunächst vor ein Problem. Der Zustand war nicht eines Regionalligaplatzes würdig und machte den üblichen Spielaufbau der Burgenländer schwierig. Erstes Opfer war Elvedin Buljubasic, der nach nicht einmal 10 Minuten schon verletzt vom Platz musste. Für ihn kam Marjan Markic, der in weiterer Folge eine richtig starke Partie spielen sollte. Bruck versuchte es oft mit hohen Bällen um zum Erfolg zu kommen, was zunächst jedoch kein funktionierendes Rezept war. Ganz anders die Gäste, die nach einer halben Stunde erstmals zuschlugen. Bruck-Verteidiger Rene Herbst wollte zu seinem Torwart Christopher Stadler spielen, Patrick Kienzl sprintete aber dazwischen und ließ sich die Möglichkeit zur Führung nicht entgehen (29.). Kurz darauf wäre per Fallrückzieher beinahe das 2:0 gelungen. Kurz vor der Pause gelang dieses dann doch, Konstantin Breuer ließ Goalie Stadler bei einem Schuss keine Chance (45.). Doch das wars noch nicht, kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang der Mannschaft von Mario Santner doch noch der Anschlusstreffer: Nach einem hohen Ball über die Abwehr, schafften es die Gäste nicht zu klären und Goalgetter Matus Paukner sagte Danke (45.+1). Kurz zuvor war er im Eins gegen Eins mit Kuru noch als Verlierer herausgekommen. Danach war Pause.

Neusiedl eiskalt

Bruck versuchte es, ähnlich wie in Halbzeit eins schon, mit vielen hohen Bällen in die Spitze. Sie waren zu diesem Zeitpunkt auch feldüberlegen, hatten aber kaum Möglichkeiten zu verzeichnen, Neusiedl stand in der Abwehr sehr sicher. Als Markic nach knapp 70 Minuten perfekt über die Abwehr der Brucker hinweg freigespielt wurde und dann trocken das 3:1 erzielte, war die Partie gelaufen (67.). Man überließ danach wieder den Hausherren den Ball, wusste um die eigenen Defensivkünste und brachte das Ergebnis locker über die Ziellinie.

Günther Gabriel (Sportl. Leiter SC Neusiedl) nach dem Sieg:

"Der Platz heute war eine absolute Katastrophe, so etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da konnten wir zunächst nicht das Spiel aufziehen, das wir gewohnt sind. Doch mit Fortdauer wurde es besser. Bruck hat sowieso die meiste Zeit mit hohen Bällen agiert, die konnten wir aber doch recht gut verteidigen. Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, wir haben heute eine tolle Leistung gezeigt."

Torfolge: 0:1 Mag. Patrick Kienzl (29.), 0:2 Konstantin Breuer (45.), 1:2 Matus Paukner (45.+1), 1:3 Marjan Markic (67.)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: keiner

SC Neusiedl: Marjan Markic (MS), Konstantin Breuer (MIT)

MW

