6:0 - WSC schenkt Mauerwerk halbes Dutzend Treffer ein!

Details Samstag, 02. Oktober 2021 07:58

"Heute haben wir wirklich nahezu alles, was wir uns vorgenommen haben, umgesetzt." Hörbar zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft zeigte sich der Trainer des Wiener Sport-Club Robert Weinstabl nach dem klaren Heimsieg gegen den FC Mauerwerk. Kein Wunder, fegte seine Truppe doch mit 6:0 über die spielerisch limitierten Gäste hinweg und eroberte zumindest bis Samstag die Tabellenführung. Mann des Spiels war Sturmtank Rene Kriwak, dem gleich drei Volltreffer gelangen.

Defensive hält nicht lange

Die Gäste traten in einer sehr defensiven Formation an, hatten auch im Angriff eine Fünfer-Kette in der Abwehr. Das machte den Spielaufbau für die Hausherren zwar einfach, das Durchkommen gelang zunächst jedoch nicht immer. In dieser Phase zeigten sich die Gastgeber jedoch geduldig, warteten auf sich bietende Lücken. Eine solche fand man nach einer knappen Viertelstunde, Rene Kriwak wurde ideal freigespielt und stellte auf 1:0 (15.) - der Dosenöffner in dieser Partie. Denn kurz darauf war auf Ivan Andrejevic erfolgreich, der sein Startelf-Comeback gab. Nach einer ebenfalls schön gespielten Aktion stellte er auf 2:0 (18.). Von Mauerwerk kam in dieser Phase so gut wie gar nichts, hatten die Gäste einfach keine Chance vernünftige Angriffe zu spielen. Das 3:0 nach einer halben Stunde durch Miroslav Beljan aus einem Gestocher heraus, markierte in Wirklichkeit auch schon die Entscheidung in dieser Partie, wenngleich sie erst den Pausenstand fixierte (30.). Danach passierte bis zum Halbzeitpfiff nämlich nichts mehr.

WSC lässt nicht locker

Doch Mauerwerk hatte es damit noch lange nicht überstanden. Die zweiten 45 Minuten sollten mindestens genauso bitter werden. Zumindest aber versuchte man nun selber etwas für die Offensive zu tun. Das führte aber dazu, dass die Hausherren mehr Platz vorfanden und diesen nutzten sie perfekt für ihr Konterspiel aus. Miroslav Beljan in einem schnellen Gegenzug (57.), Rene Kriwak knapp zehn Minuten vor dem Ende (81.) und in der Nachspielzeit (90.+3) sorgten für einen 6:0-Kantersieg. Die knapp 1600 angereisten Fans waren von der Vorstellung ihrer Mannschaft begeistert und bekamen für ihr Geld viel geboten.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Kantersieg:

"Natürlich bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Die Mannschaft hat heute nahezu alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren in der Anfangsphase geduldig und haben auf den Fehler gewartet. Die Lücke ist dann irgendwann aufgegangen und dann haben wir natürlich auch perfekt gespielt. Großes Kompliment an meine Mannschaft."

Torfolge: 1:0 Rene Kriwak (15.), 2:0 Ivan Andrejevic (18.), 3:0 Miroslav Beljan (30.), 4:0 Miroslav Beljan (57.), 5:0 Rene Kriwak (81.), 6:0 Rene Kriwak (90.+3)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Rene Kriwak (MS), Miroslav Beljan (LM), Ivan Andrejevic (MIT)

FC Mauerwerk: keiner

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!