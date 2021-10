2:0 in Draßburg - Traiskirchen holt Auswärtsdreier!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 09:08

"In den ersten 60 Minuten haben wir richtig guten Fußball gezeigt, da hätte nur die Chancenauswertung besser sein müssen." Der Trainer des FCM Profibox Traiskirchen, Thomas Darazs, war mit dem 2:0-Auswärtssieg beim ASV Draßburg sehr zufrieden, musste bis zum Erfolg jedoch gehörig zittern. Seine Truppe zeigte eine Stunde lang eine wirklich starke Vorstellung, eine tolle Reaktion auf die zuletzt eher mäßigen Leistungen, danach wurde es jedoch nochmal eng. Schlussendlich ging jedoch alles gut.

Dominante Gäste

Knapp 80 Prozent Ballbesitz hatten die Gäste in der Anfangsphase, Draßburg stand auf völlig verlorenem Posten, konnte kaum etwas entgegensetzen. Die ersten Möglichkeiten der Darazs-Elf ließen aber bis Mitte der ersten Halbzeit auf sich warten. Entrup hätte nach 20 Minuten alleine vom Fünfer für die Führung sorgen müssen, wenige Minuten später wurde ein Treffer der Niederösterreicher wegen Abseits zurecht aberkannt, es wurde nur kurz gejubelt. Nach einer halben Stunde war es erneut Entrup der abermals zu ungenau agierte und den Ball über das Gehäuse der Burgenländer knallte. Kurz darauf fiel die Führung aber dann doch. Entrup wurde im Strafraum der Gastgeber gelegt, trat vom Punkt an und markierte mit dem 1:0 seinen 7. Saisontreffer (36.). Eldis Bajrami hätte wenige Momente vor dem Pausenpfiff noch auf 2:0 erhöhen müssen, scheiterte jedoch. So ging es mit einem hochverdienten 1:0 in die Kabinen.

Faden gerissen

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf, Traiskirchen agierte weiterhin dominant und hätte seine Führung ausbauen können, wenn nicht müssen. Marc Helleparth scheiterte in einer Eins-gegen-Eins-Situation an ASV-Goalie Stifter. Doch damit war es das vorerst, nach knapp 60 Minuten riss plötzlich der Faden der Gäste. Nun waren die Gastgeber wieder im Spiel, kamen immer mehr auf und kamen auch zu Ausgleichschancen. Nach einer Standardsituation konnte Traiskirchen-Schlussmann Stöckl die Kugel von der Linie fischen, starke Reaktion. Der Druck wurde größer, gleichzeitig musste man hinten aber auch immer mehr aufmachen. Das brachte Traiskirchen Raum zum Konter und in der Schlussminute konnte dieser auch genutzt werden. Arbnor Prenqi erzielte in der 94. Minute das 2:0.

Thomas Darazs (Trainer FCM Traiskirchen) nach dem Match:

"In den ersten 60 Minuten haben wir richtig guten Fußball gezeigt, da hätte nur die Chancenauswertung besser sein müssen. Draßburg hat uns wohl nicht so stark erwartet, die Mannschaft hat da eine tolle Reaktion auf die Leistung von letzter Woche gezeigt. Wir haben aber wirklich so gespielt, wie ich mir das vorgestellt habe."

Torfolge: 0:1 Maximilian Entrup (36.-Elfmeter), 0:2 Arbnor Prenqi (90.+4)

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

FCM Traiskirchen: Max Entrup (MS), Marc Helleparth (LM)

MW

