2:0 gegen Wr. Neustadt - Stripfing bleibt Vienna auf den Fersen!

Details Sonntag, 20. März 2022 10:38

Man hielt dem Druck stand und konnte nach dem 5:1-Auswärtssieg der Vienna in Draßburg nachlegen. Nach einem souveränen Auftritt, bei dem man die Tore zum richtigen Zeitpunkt machte, liegt man nun wieder punktegleich mit den Wienern an der Tabellenspitze. Die Gäste hätten das Spiel allerdings offener gestalten können.

Dominante Vorstellung

Für Stripfing war klar, dass man nach der zuletzt leichten Ladehemmung gegen Neusiedl und die Vienna, endlich wieder treffen wollte. Entsprechend engagiert ging man in die Partie, die Anfangsphase ging klar an die Hausherren. Mit der einen oder anderen Möglichkeiten, wurde man erstmals bei SC-Goalie Philipp Klar vorstellig. Für einen starken Beginn und tollen Kombinationen belohnen, konnte sich Stripfing dann nach einer knappen halben Stunde. Daniel Rosenbichler bekam nach einer schönen Aktion den Ball auf der rechten Seite des Sechzehners und zog genau ins Eck ab (26.). Die verdiente Führung hielt auch bis zum Pausenpfiff, Stripfing verwaltete das Spiel geschickt.

Elfmeter vermeintliche Entscheidung

Aus der Pause kamen die Hausherren ähnlich gut wie in Halbzeit eins zu Spielbeginn. Die Kleer-Elf übernahm erneut das Kommando, wollte das Spiel früh entscheiden. Diese vermeintliche Vorentscheidung fiel nach einem Foulspiel im Strafraum der Gäste, per Elfmeter. Petar Zubak nahm die Möglichkeit an und stellte mit dem Strafstoß auf 2:0 (54.). Wiener Neustadt kam aber nun besser ins Spiel, hatte wenige Minuten später selber die Möglichkeit vom Punkt zu verkürzen. Nach einem Handspiel im Strafraum, entschied der Unparteiische erneut auf Elfmeter. Diesen trat just der ehemalige Stripfing-Spieler Hakan Gökcek, scheiterte aber an Stripfing-Keeper Sadilek.

Stripfing lässt nichts zu

Nach der Möglichkeit zum Anschlusstreffer fiel den Gästen aus Wiener Neustadt dann nicht mehr viel ein. Sie versuchten zwar weiterhin ins Spiel zu finden, konnten sich aber nicht belohnen. Stripfing selber haderte in den sich bietenden Kontersituatioen erneut mit der Chancenverwertung. Am Ende sollte diese jedoch nicht mehr ausschlaggebend sein, der Sieg stand fest.

Hans Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem Sieg:

"Schlussendlich können wir mit dem Spiel und dem Sieg zufrieden sein. Die Anfangsphase war sehr gut, wir haben es nur verabsäumt uns schon früher zu belohnen. Nach der Pause haben wir mit dem Elfmeter nachgelegt, selber einen abwehren können. Die drei Punkte waren sehr wichtig, so bleiben wir oben dran."

Torfolge: 1:0 Daniel Rosenbichler (26.), 2:0 Petar Zubak (54. - Elfmeter)

Die Besten:

SV Stripfing: Daniel Rosenbichler (RV)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW