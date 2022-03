Horrorverletzung schockt Draßburg - 1:5 gegen Vienna wird zur Nebensache!

Details Samstag, 19. März 2022 11:20

"Es ist eigentlich von Beginn an alles gegen uns gelaufen, durch die schlimme Verletzung von Niklas Alozie war die Konzentration dahin." Dalibor Kovacevic, Trainer des ASV Draßburg zeigte sich nach der 1:5-Niederlage gegen den First Vienna FC 1894 aufgrund der Sprunggelenksverletzung seines jungen Spielers geschockt, war mit der Leistung seiner Mannschaft in Halbzeit eins aber gar nicht unzufrieden. Die Vienna nutzte an diesem Abend ihre Chancen eiskalt und feierten schließlich einen ungefährdeten Auswärtssieg, der die Tabellenführung gegen Stripfing absichert.

Horror-Verletzung schockt Hausherren

Draßburg-Trainer Kovacevic musste mit Philipp Puchegger, der noch an den Nachwirkungen seiner Coronaerkrankung laboriert, schon vor Spielbeginn einen wichtigen Mann vorgeben. Kaum 10 Minuten waren dann gespielt als sich das Drama um Alozie abspielte. In einer unglücklichen Aktion verdrehte sich der 19-jährige Verteidiger das Sprunggelenkt, musste unter großen Schmerzen von der Rettung ins Spital gebracht werden. Knapp 10 Minuten war die Partie unterbrochen, der Schock saß tief. Kurz nach Wiederaufnahme des Spiels schlugen die Gäste eiskalt zu. Nils Zatl stellte nach einem Draßburg-Fehler im Mittelfeld und blitzschnellem Umschaltspiel der Vienna auf 1:0 (17.). Kurz darauf hätte Jovicevic auf 1:1 stellen können. Seinen Heber, den Vienna-Goalie Lukse noch leicht mit der Hand berührte, konnte ein Vienna-Verteidiger vor der Linie retten. Nahezu im Gegenzug kassierte man das 0:2. Nach einem Eckball stand Daniel Toth genau richtig und schlug zu (33.). Die Kovacevic-Elf ließ aber nicht locker, kam noch vor der Pause durch Tobias Szaffich auf 1:2 heran (37.). Der für den verletzten Alozie eingewechselte Julian Krenn hätte dann sogar noch auf 2:2 stellen können. Es blieb jedoch beim knappen Rückstand zur Pause.

Vienna zieht davon

Nach dem Seitenwechsel wurde dann der Klassenunterschied deutlicher, stellte die Vienna nach Eckballtoren von Nils Zatl und Mario Konrad auf 3:1 und 4:1 (61., 80.). Draßburg wirkte bei Standards des öfteren anfällig. Vienna-Akteur Tomas Simkovic trat die Eckbälle und Freistöße allerdings auch sehr gut. Den Schlusspunkt setzte dann erneut Konrad, bereits in der Nachspielzeit (90.+3). Den einen oder anderen Treffer zu hoch, fuhr die Vienna im Titelkampf einen wichtigen Auswärtssieg ein.

Dalibor Kovacevic (Trainer ASV Draßburg) nach dem Sieg:

"Es ist eigentlich von Beginn an alles gegen uns gelaufen, durch die schlimme Verletzung von Niklas Alozie war die Konzentration für eine Zeit dahin. Wir haben uns im ersten Durchgang aber sehr präsent gezeigt, speziell vor der Unterbrechung. In den wichtigen Situationen ist es uns aber leider nicht gelungen zuzuschlagen. Die Vienna hat aus ihren Möglichkeiten die Tore gemacht, das war dann auch der Unterschied, wenngleich das Ergebnis zu hoch ausgefallen ist."

Angesprochen auf die Verletzung von Niklas Immanuel Alozie:

"Wir sind alle unter Schock gestanden. Das Spiel war 10 Minuten unterbrochen, Gott sei Dank war ein Arzt anwesend, der ihn bis zum Eintreffen der Rettung versorgen konnte. Das Sprunggelenk dürfte gebrochen sein, er wird umgehend operiert. Natürlich besonders unglücklich, denn gerade gestern hatte sich ein Bundesligist als Scout angekündigt. Wir wünschen ihm natürlich schnelle Genesung."

Torfolge: 0:1 Nils Zatl (17.), 0:2 Daniel Toth (33.), 1:2 Tobias Szaffich (37.), 1:3 Nils Zatl (61.), 1:4 Mario Konrad (80.), 1:5 Mario Konrad (90.+3)

Die Besten:

ASV Draßburg: keiner

First Vienna FC: Nils Zatl (ST), Mario Konrad (MS), Tomas Simkovic (MIT)

MW