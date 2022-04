1:1 gegen WNSC - Mauerwerk hält Schlusslicht auf Distanz!

Details Sonntag, 10. April 2022 21:14

Der 1. MAV Wiener Neustädter SC konnte im direkten Duell mit dem FC Mauerwerk nicht an die beiden direkten Konkurrenten im Abstiegskampf herankommen, vergab beim 1:1 gegen die Wiener einen Heimsieg, der die Niederösterreicher punktetechnisch wieder näher Richtung Klassenerhalt manövriert hätte. Einen frühen Rückstand in Halbzeit zwei konnte man zwar noch egalisieren, zu mehr sollte es am Ende des Tages jedoch nicht mehr reichen. "Ein wichtiger Punkt", befand auch Igor Jovic nach dem Match.

Hausherren erwischen besseren Start

Die Wiener Neustädter waren von Beginn an am Drücker, waren das aktivere Team. Zumeist kam der letzte Pass jedoch nicht an und so fanden langsam aber sicher auch die Gäste besser in die Partie. Nach einer halben Stunde hatte Andrej Vukovic die Schussmöglichkeit, verzog aber. Wenig später, stand nach einem Pass von ihm Filip Borsos im Abseits, da wäre es sehr gefährlich geworden. Weitere Möglichkeiten wurden jedoch nicht verzeichnet - so ging es mit dem 0:0 in die Kabinen.

Mauerwerk schlägt zu

Nach dem Seitenwechsel sollte sich das jedoch ziemlich schnell ändern. Und diesmal erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem Querpass in den Strafraum, stand dort Ilija Stojancic völlig frei und zog mit rechts ins lange Eck ab (48.). Seinen Schuss konnte SC-Goalie Jakub Krepelka nur mehr leicht berühren, jedoch nicht abwehren. Doch die Elf von Wiener Neustadt-Trainer ließ daraufhin die Köpfe nicht hängen, sah das Gegentor als Startschuss. Fabian Vyhnalek scheiterte kurz nach dem Gegentor völlig frei vor Mauerwerk-Goalie Kragic am Schlussmann, den Abpraller setzte Rotter neben den Kasten der Gäste.

Hausherren gleichen verdient aus

Nach etwas mehr als einer Stunde war es dann aber soweit. Nach einer tollen Aktion über Filip Borsos und Dominik Rotter, verwertete Fabian Vyhnalek dessen Stanglpass zum hochverdienten 1:1 Ausgleich (63.). In weiterer Folge versuchten die Gastgeber noch ihr Möglichstes den Heimsieg einfahren zu können, am Ende sollte jedoch nur ein Punkt herausschauen.

Igor Jovic (Trainer FC Mauerwerk) nach dem Match:

"Der Start war schwierig für uns, da sind wir zunächst nicht ideal ins Spiel gekommen. Nach einiger Zeit wurde es aber besser, da haben wir nicht so viel zugelassen. Nach der Pause sind wir gut aufs Feld zurückgekommen, haben uns mit dem Tor belohnt. Leider hat es am Ende nicht zum Sieg gereicht, ich bin aber trotzdem mit der Leistung zufrieden."

Torfolge: 0:1 Ilija Stojancic (48.), Fabian Vyhnalek (63.)

Die Besten:

1. MAV Wiener Neustädter SC: Fabian Vyhnalek (MIT)

FC Mauerwerk: Ilija Stojancic (MIT)

MW