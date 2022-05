2:2 gegen Leobendorf - Neusiedl trauert Heimsieg nach!

Details Samstag, 30. April 2022 12:20

Norbert Pammer, Co-Trainer des SC Neusiedl/See 1919 musste nach dem 2:2 gegen den SV Sparkasse Leobendorf mit der Tatsache leben, dass seine Truppe eine top Vorstellung ablieferte, zweimal in Führung ging, Chancen auf einen dritten Treffer hatte und sich am Ende dann doch mit nur einem Punkt zufrieden geben musste. "Trotzdem - die Entwicklung stimmt", so Pammer.

Leobendorf mit besserem Start

Dynamischer und besser ins Spiel kamen aber die Jungs aus Leobendorf. Trainer Laschet vertraute größtenteils auf jene Akteure, die in der Vorwoche gegen Mauerwerk gewannen. Neusiedl tat sich in dieser Phase ein bisschen schwer ins Spiel zu finden, musste sich in die Partie erst hineinarbeiten. Dann wurde es aber von Minute zu Minute besser, nach knapp 20 Minuten war man dann ebenbürtig. Nicht mehr auf dem Feld war zu diesem Zeitpunkt Hazim Ibrahimovic, der mit Verdacht auf eine Kreuzbandverletzung vom Feld musste. Trotzdem war Neusiedl nun im Spiel. Die direkte Folge - das 1:0 für die Hausherren. Nach einem schnellen Angriff über die Seite und Tatzer, kam der Ball in die Mitte zu Maximilian Wodicka und der vollendete zur Führung (21.). Leobendorf gelang aber noch vor der Pause der Ausgleich durch Marco Hofer nach Vorarbeit von Oliver Pranjic (43.).

Chancen auf Sieg vergeben

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild des Spiels. Die Gastgeber waren dominant, Leobendorf wartete auf Gegenzüge, fand nicht so gut ins Spiel. Nach einem Foul an Francis Enguelle im Strafraum der Leobendorfer, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwertete Patrick Kienzl zur erneuten Führung der Burgenländer (56.). Danach waren Chancen da um die Partie mit einem möglich 3:1 zu entscheiden. Das gelang der engagierten Truppe von Cheftrainer Stefan Rapp jedoch nicht und so kam es wie es kommen musste und Leobendorf glich durch den sich seit Wochen in Hochform befindlichen Oliver Pranjic aus (68.). Sein Schuss zum 2:2 stellte zugleich den Endstand her, denn auch nach dem neuerlichen Ausgleich konnten die Hausherren eine der sich noch bietenden Chancen nicht mehr nutzen.

Norbert Pammer (Co-Trainer SC Neusiedl/See) nach dem Match:

"Das war heute die beste Partie, seit ich in Neusiedl bin. Leider konnten wir uns nicht für unsere Leistung belohnen. Nach den ersten schwierigen 20 Minuten haben wir besser ins Spiel gefunden, waren dann dominant und haben uns belohnt. Leider haben wir aber speziell in Halbzeit zwei unsere Chancen nicht nutzen können und dann kassierst du eben den Ausgleich. Weh tut es mir aber auch um Hazim Ibrahimovic, der mit Verdacht auf eine schwerer Knieverletzung ausgeschieden ist. In unserer personellen Situation ein sehr schwerer Schlag."

Torfolge: 1:0 Maximilian Wodicka (21.), 1:1 Marco Hofer (43.), 2:1 Patrick Kienzl (56. - Elfmeter), 2:2 Oliver Pranjic (68.)

Die Besten:

SC Neusiedl/See: Maximilian Wodicka (VT), Patrick Kienzl (MIT)

SV Leobendorf: Oliver Pranjic (MIT)

