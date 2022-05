2:1 gegen Traiskirchen - WSC belohnt sich für starken Auftritt!

Details Samstag, 07. Mai 2022 11:56

"Es war vom Spiel her ähnlich wie in Draßburg, nur dass wir uns diesmal präsenter gezeigt und dann kurz vor Ende auch endlich belohnt haben." Robert Weinstabl, Trainer des Wiener Sport-Club, konnte sich nach dem 2:1-Sieg gegen FCM Profibox Traiskirchen erfreut zeigen, gelang seiner Mannschaft doch ein später Siegtreffer, der am Ende drei Punkte brachte. Nach dem 1:1 in Draßburg, als man etliche Chancen liegenließ, auch eine Genugtuung, dass man seine Chancen dann doch noch verwerten kann.

Draßburg-Match lässt grüßen

Ähnlich wie im Burgenland vor einer Woche, traten die Gastgeber sehr dominant auf und kamen bald zu ersten Möglichkeiten. Diese konnte Traiskirchen-Torhüter Kardum aber allesamt entschärfen. Im Gegenzug nutzten die Gäste aber eine der wenigen Möglichkeiten zur Führung. Aus der ersten Chance machte Benjamin Budimir das 1:0 für Traiskirchen (19.). Der WSC verteidigte zu passiv und lief fortan einem Rückstand hinterher. "Die Kritik müssen sich die Spieler gefallen lassen, beim Gegentor war das einfach zu wenig", so Weinstabl. Danach war die Struktur im Spiel der Hausherren bis ins letzte Drittel jedoch weiterhin gut und man ließ sich auch von dem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Ein Schuss von Philip Buzuk ging noch knapp am Tor von Traiskirchen vorbei, der nächste Versuch aber saß. Nach einem Angriff über die rechte Seite, wurde zunächst ein Schuss geblockt, den Abpraller des gut positionierten Ivan Andrejevic konnte Kardum allerdings nicht mehr halten - 1:1 (34.).

Späte Erlösung

Halbzeit zwei gehörte dann ganz dem Gastgeber. Der WSC drückte, hatte gute Möglichkeiten und hätte eigentlich schon lange das 2:1 machen müssen. So tat sich die Heimelf ungefähr ab Minute 60 ein wenig schwerer die Struktur aufrecht zu erhalten und schaffte kein so geordnetes Passspiel mehr wie noch vor dem Seitenwechsel. Man wollte ein ähnliches Spiel wie in Draßburg vor einer Woche unbedingt vermeiden. Da hatte man ähnlich dominiert und musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. Doch diesmal agierten die Jungs von Trainer Weinstabl besser und vor allem im Strafraum präsenter. Kurz vor Schluss nutzte Marcel Holzer aus einem Gestocher die Chance und machte den wichtigen 2:1-Siegestreffer der Hernalser (90.).

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem Sieg:

"Wir haben unter der Woche das Spiel in Draßburg analysiert und unsere Lehren gezogen. Es war vom Spiel her ähnlich wie in Draßburg, nur dass wir uns diesmal präsenter gezeigt und dann kurz vor Ende auch endlich belohnt haben. Vor und nach dem schnellen Rückstand hätten wir eigentlich selber treffen können. Das ist uns dann vor der Pause noch gelungen. Halbzeit zwei hat uns gehört, wenngleich man dann wieder ein wenig die Unruhe in der Mannschaft gemerkt hat. Zum Schluss haben wir uns aber für den Aufwand belohnt. Freut mich, dass wir diese Woche nicht wieder mit zwei verlorenen Punkten dastehen."

Torfolge: 0:1 Benjamin Budimir (19.), 1:1 Ivan Andrejevic (34.), 2:1 Marcel Holzer (90.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Ivan Andrejevic (MIT), Marcel Holzer (ST)

FCM Traiskirchen: Ivan Kardum (TW)

MW