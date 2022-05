2:2 gegen FC Marchfeld - Admira Juniors verpassen Auswärtssieg nur knapp!

Details Samstag, 14. Mai 2022 10:18

"Wenn du zweimal in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierst, ist das natürlich äußerst bitter. Trotzdem können wir auf dieser Leistung aufbauen." Michael Gruber, Trainer der Admira Juniors, musste im Auswärtsmatch beim FC Marchfeld Donauauen mit seiner Mannschaft zweimal einen herben Dämpfer einstecken. Zunächst fing man sich quasi mit dem Pausenpfiff den 1:1-Ausgleich und dann in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit das 2:2. Eine zweimalige Führung konnte man zwar nicht in einen Sieg verwandeln, trotzdem war man auf Seiten des Betreuerteams am Ende mit dem Punkt zufrieden.

Juniors mit besserem Start

Die Gäste waren in den ersten 20 Minuten jenes Team, dass dem Spiel den Stempel aufdrückte. Die Folge war die Führung nach einer knappen Viertelstunde. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite und Isuf Ajradini, kam der Ball von diesem in die Mitte zu Aleksandar Cvetkovic der per Kopf auf 1:0 für die Elf von Michael Gruber stellte (16.). In weiterer Folge hatte man das Spiel unter Kontrolle, die Hausherren kamen aber ebenfalls zu Möglichkeiten. Eine dieser nutzte Markus Nowotny nach einem Eckball kurz vor der Pause zum 1:1 (44.). Mit diesem Nackenschlag für die Juniors ging es in die Kabine.

Kurzer Verletzungsschock

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine 180 Sekunden, da verletzte sich Juniors-Goalie Marcel Ecker unglücklich und musste durch Noah Stöger ersetzt werden. Den Schock merkte man den Gästen danach ein wenig an, man schüttelte ihn aber relativ schnell wieder ab. Chancen gab es in weiterer Folge auf beiden Seiten, die besseren hatten aber die Gäste. Als schon vieles auf ein 1:1 hindeutete folgten aber noch einmal trubulente Schlussminuten.

Führung und erneuter Ausgleich

Nach einem Freistoß stand Julian Schwarz genau richtig und markierte mit seinem Nachschuss die 2:1-Führung für die Gäste (88.). Doch auch diesmal sollte die Führung nicht bis zum Ende der Halbzeit halten. Nach einem weiten Ball auf Issiaka Ouedraogo, tanzte der mit ein wenig Glück Patrick Obermüller aus, spielte scharf in die Mitte und dort vollendete Max Entrup zum 2:2 (90.+4). Ein bitterer Spielausgang für die Gäste, ein erfreulicher für Thomas Flögel und seine Jungs.

Michael Gruber (Trainer Admira Juniors) nach dem Match:

"Wenn du zweimal in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierst, ist das natürlich äußerst bitter. Trotzdem können wir auf dieser Leistung aufbauen. Wir haben sehr gut mitgehalten, hätten uns den Sieg aus meiner Sicht ein bisschen mehr verdient und der späte Ausgleich tut natürlich weh, besonders den Jungs. Am Ende kann man aber sagen, dass das Unentschieden auch in Ordnung geht."

Torfolge: 0:1 Aleksandar Cvetkovic, 1:1 Markus Nowotny (44.), 1:2 Julian Schwarz (88.), 2:2 Maximilian Entrup (90.+4)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Markus Nowotny (VT), Max Entrup (ST)

Admira Juniors: Aleksandar Cvetkovic (MIT)

MW