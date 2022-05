1:0 in Traiskirchen - Wiener Viktoria feierte 2. Sieg in Folge!

Details Samstag, 14. Mai 2022 10:55

"Natürlich hatten wir in der einen oder anderen Situation Glück, doch in Summe ist der Sieg bestimmt nicht unverdient." Kurt Castek, Co-Trainer des SC Wiener Viktoria, war nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft beim FCM Profibox Traiskirchen natürlich zufrieden, wusste aber auch, dass es kein einfacher Sieg in Niederösterreich war. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit und ersten 30 Minuten im zweiten Durchgang, gelang den Wienern dann schließlich das Goldtor nach einem super Angriff. Die Hausherren, bei denen unter der Woche Trainer Radovic freigestellt wurde, agierten nicht immer konzentriert - der anstehende Umbruch war zu spüren.

Traiskirchen mit besserem Start

Besser ins Spiel fanden ganz klar die Hausherren. Mit gutem Tempofußball konnte man die Elf von Trainer Toni Polster früh unter Druck setzen und erste Möglichkeiten herausspielen. "In den ersten 20-30 Minuten haben wir uns noch schwer getan, erst danach hat das Werkl zu laufen begonnen", so Castek. Ähnlich wie im Herbst trat man nun läuferisch und technisch wieder stärker auf.

Traumaktion entscheidet Spiel

Nach dem Seitenwechsel waren es zunächst wieder die Gastgeber die einem ersten Treffer näher waren. Günther Arnberger, zuletzt selber nicht immer sicher, konnte sich da in der einen oder anderen Situation beweisen und seiner Mannschaft die Null halten. Entscheiden sollte das Spiel dann eine Traumkombination der Gäste. Nach einem weiten Ball auf Zoran Mihailovic, der sich die Kugel perfekt in der Drehung herunternahm und auf Gustavo Eduardo Castilho Silva weiterleitete, setzte der zu einem "Samba-Tanz" an und spielte dann perfekt in die Mitte, wo bereits Marek Rigo wartete und auf 1:0 für die Polster-Elf stellte (73.). Im Anschluss wollten die Hausherren noch einmal alles versuchen und zum Ausgleich zu kommen, Arnberger war aber eine unüberwindbare Festung. So blieb es beim knappen aber schlussendlich nicht unverdienten Auswärtssieg.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria) nach dem Sieg:

"Also vorab Kompliment an Traiskirchen. Bei so einem schönen Rasenplatz bekommt man selber wieder Lust Fußball zu spielen. Natürlich hatten wir in der einen oder anderen Situation Glück, doch in Summe ist der Sieg bestimmt nicht unverdient. Wir haben nicht so gut ins Spiel gefunden, mit Fortdauer aber sehr stark agiert, ähnlich wie im Herbst. Das Spiel entschieden hat dieser traumhafte Angriff. Im Anschluss hat uns Arnberger die Null gerettet, als wir wieder ein wenig Angst vor dem Siegen hatten."

Torfolge: 0:1 Marek Rigo (73.)

Die Besten:

FCM Profibox Traiskirchen: keiner

SC Wiener Viktoria: Marek Rigo (MIT)

MW