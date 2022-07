4:1 gegen Wiener Neustadt - Scheiblingkirchen mit Traumstart!

Details Samstag, 30. Juli 2022 12:53

"Das war eine super Leistung der Mannschaft - engagiert und spielstark. So stelle ich mir das vor." Manfred Sperhansl, Sportlicher Leiter des USV Scheiblingkirchen-Warth, war nach dem 4:1-Auftaktsieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC mehr als zufrieden. Seine Mannschaft zeigte von Beginn an, dass man in der Regionalliga ein Ausrufezeichen setzen will. Zur Pause war der Endstand bereits erreicht, die Gäste hatte eigentlich keine Möglichkeit nach der Pause ein Comeback hinzulegen und kassierten wie in der Vorsaison eine klare Auftaktniederlage.

4:1-Pausenführung

Scheiblingkirchen legte einen Auftakt nach Maß hin und konnte sich vor 600 Zuschauern, die das erste RL-Match des Aufsteigers verfolgen wollten, früh belohnen. Nach nicht einmal 20 Minuten fand ein abgefälschter Schuss von Stefan Vollnhofer den Weg ins Tor der Gäste (17.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde gelang den Gästen aber der Ausgleich: Pascal Fischer konnte auf 1:1 stellen und den Gästen somit Hoffnung einhauchen (32.). Hoffnung, die nach nicht einmal 180 Sekunden aber schon wieder dahin war. Nach gutem Pressing eroberte Daniel Ressler den Ball und chipte die Kugel perfekt über SC-Torhüter Jakub Krepelka (36.). Nun nahm die Offensive der Hausherren Schwung auf. Die Folge: zwei weitere Tore. Nach einem Ballgewinn und schnellem Umschaltspiel kam der Ball in die Mitte und dort stellte Alois Höller aus knapp 7 Metern auf 3:1 (39.). Und kurz vor dem Pausenpfiff gelang Ressler mit seinem zweiten Treffer auch noch das 4:1 (45.+1). Erneut ging es über die Seite und wieder fand man in der Mitte den Mitspieler.

Trocken nach Hause gespielt

Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren, auch aufgrund der klaren Führung, das Spiel locker nach Hause. Man hätte das Spiel noch ein wenig höher gestalten können, wirklich zwingend waren die Chancen aber nicht. Trotzdem konnte man am Ende über einen mehr als gelungenen Auftakt in die neue Saison jubeln.

Ing. Manfred Sperhansl (Sportlicher Leiter USV Scheiblingkirchen-Warth) nach dem Sieg:

"Das war eine super Leistung der Mannschaft - engagiert und spielstark. So stelle ich mir das vor. Immer wieder haben wir über die Seiten gespielt und sind so auch zum Erfolg gekommen. Wir haben speziell in Halbzeit eins wenig zugelassen und eiskalt die Tore gemacht. Ein toller Auftakt, auf dem sich auf jeden Fall aufbauen lässt."

Torfolge: 1:0 Stefan Vollnhofer (17.), 1:1 Pascal Fischer (32.), 2:1 Daniel Ressler (36.), 3:1 Alois Stöger (39.), 4:1 Daniel Ressler (45.+1)

Die Besten:

USV Scheiblingkirchen-Warth: Daniel Ressler (MIT), Alois Stöger (VT)

1. MAV Wiener Neustädter SC: keiner

MW