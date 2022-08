1:1 nach Schock - FC Marchfeld holt gegen Elektra Punkt!

Details Samstag, 06. August 2022 09:08

"Der Start war natürlich alles andere als optimal, Halbzeit eins ganz schlecht." FC Marchfeld Donauauen-Sportchef Ernst Baumgartner sah im Heimspiel gegen TWL Elektra eine sehr durchwachsene Leistung seiner Mannschaft. Der frühe Rückstand nach haarsträubenden Abwehrfehlern, konnte zwar noch in ein Remis verwandelt werden, mehr als 1:1 schaute am Ende aber dann nicht heraus. Dass am Ende aber trotzdem sogar noch der Sieg möglich gewesen wäre, spricht für die Qualität der Hausherren.

Albtraum-Auftakt

Die Partie war noch einmal richtig gestartet, da lagen die Hausherren nach einem Blackout in der Hintermannschaft schon in Rückstand. Emil Harrer hatte bei einem hohen Ball ein wenig zu viel Zeit zum Nachdenken, spielte die Kugel unkonzentriert Richtung Torhüter Zocher. Das überrriss Elektra-Stürmer Taner Sen aber schon lange vorher, fing die Kugel ab, umkurvte den Schlussmann und schob trocken zur Führung der Elf von Herbert Gager ein (2.). Kurz darauf hätte Ognjen Sipka nach einem erneuten Fehler der Marchfelder Innenverteidigung beinahe auf 2:0 erhöht. Die Flögel-Mannschaft tat sich lange schwer, kam aber trotzdem noch in Halbzeit eins zum Ausgleich. Maximilian Entrup kam nach einer schönen Kombination aus knapp 30 Metern zum Abschluss und versenkte die Kugel via Innenstange zum 1:1 (33.).

Ausschluss und Abseitstor

Halbzeit zwei war dann offener und das obwohl Marchfeld-Spieler Marc Ortner nach 67 Minuten nach seiner zweiten Gelben Karte vorzeitig unter die Dusche musste. Für Sportchef Baumeister "eine Frechheit, weil die erste Gelbe Karte nicht einmal ein Foul war." Und trotzdem wäre den Hausherren beinahe noch der Siegtreffer gelungen. Nach einer Flanke von Christoph Kröpfl, bedrängte Entrup Elektra-Goalie Uzun, stand dabei wohl ein wenig vorne. Der Ball im Tor, zählen sollte es trotzdem nicht - Abseits. In weiterer Folge blieb es bei einer ausgeglichenen Partie, in der die Gager-Elf noch bessere Chancen hatte. Die Hausherren verteidigten zu Zehnt aber geschickt und holten sich dann doch einen Zähler.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld Donauauen) nach dem Match:

"Der Start war natürlich alles andere als optimal, Halbzeit eins ganz schlecht. Wir haben lange gebraucht ins Spiel zu finden und konnten dann aber den Ausgleich erzielen. Leider hat der Treffer in Halbzeit zwei nicht gezählt, sogar Herbert Gager hat gemeint, dass es wohl eher gleiche Höhe war. In Summe können wir nicht zufrieden sein, wenngleich die Reaktion nach der Pause in Ordnung war."

Torfolge: 0:1 Taner Sen (2.), 1:1 Max Entrup (33.)

Ausschluss: Marc Ortner (67.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Max Entrup (ST), Christoph Kröpfl (MIT)

TWL Elektra: Taner Sen (ST)

MW