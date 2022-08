Zwei Elfmeter vergeben - Wiener Sport-Club siegt trotzdem bei Donaufeld!

Details Montag, 15. August 2022 08:34

"Natürlich nehmen wir die drei Punkte mit aber die Art und Weise wie wir sie heute eingefahren haben, gibt mir als Trainer schon ein wenig zu denken." Nach dem knappen 1:0-Auswärtssieg des Wiener Sport-Club bei SR Donaufeld war für den Cheftrainer der Hernalser, Robert Weinstabl, nicht alles gold was glänzt. Die Hausherren stellten den Favoriten vor große Probleme, die wiederum machten sich ihr leben selber schwer, vergaben zwei Strafstöße, nur um am Ende, dank eines Last-Minute-Treffers, dann doch als Sieger vom Platz zu gehen.

Donaufeld stört Spielaufbau

Über die 90 Minuten fanden die Gäste selten wirksame Mittel um die gutstehende Mannschaft von Trainer Josef Michorl zu bezwingen. Man hatte zwar Möglichkeiten, wie etwa Mario Vucenovic, der in Halbzeit eins alleine vor Donaufeld-Keeper Nick Giuliani scheiterte. Außerdem vergaben sowohl Sommer-Neuzugang Milosevic als auch Pajaczkowski je einen Straßstoß. Das wären die Möglichkeiten auf die Führung gewesen, danach tat sich die Weinstabl-Elf weiterhin schwer. "Uns hat aber auch die Bereitschaft gefehlt, den Spielaufbau aktiver zu betreiben. Zumeist haben wir es mit Chipbällen versucht", merkte Weinstabl an.

Last-Minute-Sieg

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf, auch nach der Pause fanden die Gäste nicht richtig ins Spiel. Beljan mit einer guten Möglichkeit, hätte aber die Führung erzielen können. Mit einer Systemumstellung wollte man die enorm starke erste Pressinglinie der Donaufelder überspielen und das gelang dann auch besser. Zwar war es weiterhin schwer sich gegen stabil stehende Hausherren durchzusetzen, doch die Änderung trug Früchte. Trotzdem dauerte es lange bis man sich dann doch noch belohnen konnte. In der Nachspielzeit kam der Ball über rechts und die beiden eingewechselten Prenqi und Pfaffl in die Mitte, wo auf Höhe der zweiten Stange der ebenfalls von der Bank gekommende Miroslav Beljan goldrichtig stand und einnetzte (90.+2). Wie schon gegen Traiskirchen, gelang dem WSC auch diesmal ein später Siegtreffer.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem mühevollen Sieg:

"Uns war klar, dass es schwer werden würde und das hat sich dann auch bewahrheitet. Donaufeld hat uns von Beginn an sehr gut zugestellt und so haben wir uns im Spielaufbau enorm schwer getan. Auch fehlte heute die Bereitschaft im Spielaufbau. Dann haben wir auch noch zwei Elfmeter vergeben. Triffst du da, schaut die Geschichte auch gleich anders aus. Die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft und dann auch noch verdient den Treffer gemacht. Natürlich nehmen wir die drei Punkte mit aber die Art und Weise wie wir sie heute eingefahren haben, gibt mir als Trainer schon ein wenig zu denken."

Torfolge: 0:1 Miroslav Beljan (90.+2)

Die Besten:

SR Donaufeld: Sandro Widni (VT), Nick Giuliani (TW)

Wiener Sport-Club: Mario Vucenovic (MIT), Miroslav Beljan (ST)

MW