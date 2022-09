2:2 zwischen Mauerwerk und Wiener Viktoria - Hausherren egalisieren 0:2-Rückstand!

Details Montag, 05. September 2022 11:46

Wie schon vor knapp 2 Wochen gelang dem FC Mauerwerk erneut ein Comeback nach 0:2-Rückstand. Gelang gegen den ASK-BSC Bruck/Leitha sogar noch ein 5:2-Heimsieg, war es gegen den Wiener Lokalrivalen SC Wiener Viktoria zumindest noch ein 2:2-Remis. Die Gäste konnten trotz 2:0-Führung keinen "Dreier" einfahren und damit den zweiten Erfolg in Folge. Den ca. 200 Zuschauern wurde dabei Einiges geboten.

Gäste legen vor

Man sah beiden Teams das Selbstvertrauen durch die zuletzt erfolgreichen Spiele an. Die Elf von Trainer Toni Polster war in Halbzeit eins allerdings die zielstrebigere und konsequentere Mannschaft. Die Folge war die Führung durch Gustavo Eduardo Castilho Silva nach nicht einmal 20 Minuten (16.). Diesen Schwung nahmen die Favoritner mit und konnten knapp 20 Minuten später sogar auf 2:0 erhöhen. Nach einer tollen Aktion vollendete Justin Mwatero und führte die Gäste-Elf Richtung Auswärtssieg (34.). Kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Hausherren aber wieder heran. Cem Üstündag verkürzte mit seinem Treffer zum 1:2 und impfte Mauerwerk neues Leben ein (42.). Für Spannung war also gesorgt.

Mauerwerk schafft erneut Comeback

Und wie schon zuletzt gegen Bruck, gelang den Hausherren auch diesmal ein Comeback. Ilco Naumoski krempelte nach einer nicht unbedingt zufriedenstellender ersten Halbzeit einiges um, brachte gleich zwei neue Spieler und wechselte nach 10 Minuten in Halbzeit zwei gleich noch dreimal. Diese Änderungen zahlten sich aus. Mauerwerk kam nun besser in die Partie. Die Wiener Viktoria hielt zwar gut dagegen, doch mit Fortdauer wurde es immer brenzliger. Gute Konterchancen blieben ungenutzt und so kam es wie es kommen musste - den Hausherren gelang der Ausgleich (84.). Der schon zuletzt bärenstarke Formose Mendy ließ SC-Goalie Günther Arnberger keine Abwehrchance. Schlussendlich trennten sich beide Teams verdient mit einem Remis.

Torfolge: 0:1 Gustavo Eduardo Castilho Silva (16.), 0:2 Justin Mwatero (34.), 1:2 Cem Üstündag (42.), 2:2 Formose Mendy (84.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: Formose Mendy (ST), Cem Üstündag (MIT)

SC Wiener Viktoria: Justin Mwatero (MIT), Gustavo Eduardo Castilho Silva (MIT)

MW