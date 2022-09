Elfmeter reicht Traiskirchen für Heimsieg!

Details Samstag, 10. September 2022 06:03

"Wir wussten, dass Draßburg über den Kampf in die Partie finden wird wollen aber wir haben gut dagegen gehalten und am Ende verdient gewonnen." Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, sprach nach dem 1:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den ASV Draßburg von einem verdienten aber hart umkämpften Erfolg. Nach dem 0:3 am vergangenen Wochenende gegen Stripfing, war es für Traiskirchen eine Rückkehr in die Erfolgsspur. Eine Rückkehr für die man aber ordentlich arbeiten musste.

Ein Licht aufgegangen

Mit neuer Flutlichtanlage am Spielfeld, wollten die Hausherren das 0:3 von letzter Woche vergessen machen. Die Hausherren taten sich gegen kämpferisch und kompakt auftretende Gäste aus dem Burgenland aber schwer, vorne fehlte die Durchschlagskraft, weshalb es lange torlos stand. Tin Vastic hatte bei einem Stangenschuss Pech, auf der eigenen Seite hatte die Mannschaft von Trainer Hans Kleer einen starken Filip Dmitrovic zwischen den Stangen, der den Rückstand verhinderte. Doch mit viel Mühe gelang dann doch noch die Führung - aus einem Elfmeter. Samuel Oppong wurde im Strafraum von Marcel Spanraft gefoult und Deniss Stradins verwandelte sicher zum 1:0 (42.).

Überlegenheit aber kaum Chancen

Draßburg sah man in Halbzeit zwei das in den letzten Runden gewonnen Selbstvertrauen an, die Burgenländer hatten phasenweise mehr vom Spiel. Es ging ihnen aber wie den Hausherren, man tat sich beim Herausspielen von Torchancen sehr schwer. Auch weil Traiskirchen bei der einen oder anderen Möglichkeit die Vorentscheidung ausließ, blieb es stets spannend. Draßburg selber gelang es nicht Dmitrovic zu bezwingen. So konnte man am Ende von einem Arbeitssieg sprechen, der nach hart umkämpften 94 Minuten aus Sicht der Kleer-Jungs endlich feststand.

Drazen Djuricic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen) nach dem Match:

"Wir wussten, dass Draßbrug über den Kampf in die Partie finden wird wollen aber wir haben gut dagegen gehalten und am Ende verdient gewonnen. Halbzeit eins haben wir dominiert, uns aber schwer getan die Durchschlagskraft für mehr Tore zu haben. Durch den Elfmeter ist uns das wichtige Tor aber doch geglückt. Nach der Pause haben wir die Entscheidung verpasst und selber aber auch brenzlige Situationen überstehen müssen. Am Ende ist es ein Arbeitssieg gewesen."

Torfolge: 1:0 Deniss Stradins (42.)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Samuel Oppong (MIT), Deniss Stradins (MIT)

ASV Draßburg: keiner

MW