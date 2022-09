2:1 in Krems - Flögel-Elf beendet Negativ-Serie!

Details Samstag, 17. September 2022 08:57

"Die Reaktion der Mannschaft war so, wie wir uns das vorgestellt haben." Ernst Baumeister, Sportlicher Leiter des FC Marchfeld Donauauen, zeigte sich nach dem ersten Erfolg seiner Mannschaft nach drei Niederlagen in Serie zufrieden. In einem schwierigen Auswärtsmatch gegen den Kremser SC, siegten die Gäste dank Treffer von Nicolas Meister und Stürmer Max Entrup schlussendlich verdient mit 2:1 (1:1). Die zwei Neo-Papas Meister und Eldis Bajrami, drückten dem Spiel dabei ihren Stempel auf.

Präsenter Auftritt

Die Gäste zeigten von Beginn an, dass man die Serie von drei Niederlagen in Serie endlich beenden wollte. Mit der entsprechenden Einstellung fand man schnell ins Spiel und konnte die Hausherren über weite Strecken beherrschen. Immer wieder zwang man Krems auch in Fehler und kam so zu gefährlichen Möglichkeiten. Trotzdem war es ein Schlagabtausch, denn auch die Elf von Trainer Björn Wagner wusste sich in Szene zu setzen. Lediglich vors Tor der Marchfelder kamen die Gastgeber kaum. Nach etwa einer halben Stunde, trug das Pressing und Zweikampfverhalten der Gäste erstmals Früchte. Nicolas Meister fing einen Ball der Hausherren erfolgreich ab und ließ sich die Chance danach nicht mehr entgehen (26.). Mit dieser Führung wollte man in die Pause, lediglich es gelang nicht. Denn wie schon öfters in den letzten Monaten zeigten sich die Marchfelder bei Standards und speziell Eckbällen anfällig. Nach einem solchen war Kurt Starkl zur Stelle und machte den Ausgleich für Krems (44.). "Eigentlich wollten wir mit der Führung in die Pause", merkte Baumeister an.

Führung bis zum Ende verteidigt

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste wieder aus der Kabine wie sich das Sportchef Baumeister vorstellte. Erneut konnte man einen Spielaufbau der Kremser stören und die Kugel abfangen. Flögel steckte auf Bajrami durch, der Entrup in der Mitte bediente. Dieser musste nur mehr einen Verteidiger aussteigen lassen und dann trocken ins lange Eck abschließen (49.). Wenig später brachte Krems-Trainer Wagner Stefan Maierhofer und so war auch klar wie nun bis zum Ende agiert werden sollte: nämlich mit langen Bällen. Diese erzeugten auch immer wieder Gefahr, Tor brachten sie aber keines mehr ein, weil der FC bis zum Schluss sicher in der Verteidigung stand.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld) nach dem Sieg:

"Die Reaktion der Mannschaft war so, wie wir uns das vorgestellt haben. Kämpferisch und zweikampfmäßig gibt es der Mannschaft nichts vorzuwerfen, das hat sie super gemacht. Auch die Tore waren gut erkämpft bzw. herausgespielt. Am Ende mussten wir dann ein wenig zittern aber in Wirklichkeit haben wir nicht viel zugelassen."

Torfolge: 0:1 Nicolas Meister (26.), 1:1 Kurt Starkl (44.), 1:2 Max Entrup (49.)

Die Besten:

SC Krems: keiner

FC Marchfeld Donauauen: Nicolas Meister (MIT), Max Entrup (ST)

MW