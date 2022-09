Donaufeld scheitert an sich selbst - Draßburg entführt drei Punkte aus Wien!

Details Montag, 26. September 2022 16:48

"Wir hätten vermutlich noch eine Stunde spielen können und hätten trotzdem kein Tor gemacht." Werner Gössinger, Sportlicher Leiter des SR Donaufeld, war nach der 0:1-Niederlage gegen den ASV Draßburg aber trotzdem nicht allzu lange frustriert. Seine Mannschaft schaffte es trotz guten Starts ins Spiel nicht, das Heimspiel positiv zu bestreiten. Die Gäste hingegen nutzten eine ihrer wenigen Möglichkeiten zu einem wichtigen Auswärtssieg, der in der Tabelle einen Sprung auf Platz 14 bedeutet.

Guter Start ohne Profit

Den Beginn des Spiels dominierten ganz klar die Hausherren. Wie auch schon in den Spielen zuvor, zeigte man sich sehr ballsicher und ließ Draßburg beinahe gar nicht aus der eigenen Hälfte kommen. Doch es ergaben sich trotz Feldüberlegenheit keine klaren Torchancen. Wenn man gefährlich wurde, dann nur im Ansatz. Knapp vor der Halbzeitpause leistete sich die Truppe von Trainer Josef Michorl aber einen folgenschweren Fehler. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld, schnappte sich Salko Mujanovic die Kugel und ließ per herrlichem Lattenpendler das 1:0 für die Burgenländer folgen (42.).

Keine Besserung

"Ich hätte erwartet, dass wir in Halbzeit zwei effizienter auftreten und uns auch nocheinmal verbessert präsentieren", sprach Gössinger von seiner Hoffnung. Doch dem war nicht so. Trotz größter Bemühtheit fanden die Gastgeber kaum ins Spiel, hatten auch nur eine nennenswerte Ausgleichschance. Die war aber dafür umso größer. Floris Van Zaanen ließ ein ideales Zuspiel einen knappen Meter vor dem Tor aber über seinen Rist rutschen. So blieb es bis zum Schluss bei der knappen Gäste-Führung.

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Wir hätten vermutlich noch eine Stunde spielen können und hätten trotzdem kein Tor gemacht. Wir haben zwar gut in die Partie gefunden, mit einem Eigenfehler aber uns das Leben selber schwer gemacht. Nach der Pause dachte ich, dass wir besser aus der Kabine kommen, doch dem war leider nicht so. Ich mache der Mannschaft aber überhaupt keinen Vorwurf, denn solche Tage gibt es einfach. Wir waren in den bisherigen Saisonspielen, auch wenn wir verloren haben, noch nicht die schlechtere Mannschaft. Da kann ein solcher Ausrutscher durchaus mal passieren."

Torfolge: 0:1 Salko Mujanovic (42.)

Die Besten:

SR Donaufeld: keiner

ASV Draßburg: Salko Mujanovic (ST)

MW