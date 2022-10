3:0 in Traiskirchen - Mannsdorf siegt aufgrund der Effizienz!

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 21:36

"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, denn spielerisch war Traiskirchen eigentlich knapp 75 Minuten die bessere Mannschaft." Ernst Baumeister wusste, dass seine Mannschaft beim FCM Flyeralarm Traiskirchen über weite Strecken weniger vom Spiel hatte, jedoch in den psychologisch wichtigen Phasen die Tore machte. Die beiden ehemaligen Traiskirchner und nun im Trikot des FC Marchfeld Donauauen, Eldis Bajrami und Maximilian Entrup, sowie Nicolas Meister, sorgten für einen ergebnistechnisch lockeren Auswärtssieg.

Dominanz schießt keine Tore

Die Art und Weise wie die Hausherren gegen die Elf von Trainer Thomas Flögel auftrat, konnte Hans Kleer eigentlich nur zufrieden stimmen. Doch aus der Überlegenheit und dem Mehr vom Spiel, gelang nichts Zählbares. Entrup hatte zwar eine gute Kopfballmöglichkeit, doch verfehlte das Tor. Dafür war auf der Gegenseite Marchfeld-Goalie Kraus gegen Deniss Stradins per Fußabwehr zur Stelle. Immer wieder kamen die Hausherren gefährlich vors Tor, blieben in letzter Instanz aber am Schlussmann der Gäste hängen. Marchfeld fehlte in dieser Phase die Dominanz, hatte kaum Zugriff aufs Spiel. Dafür fehlte Traiskirchen die Durchschlagskraft. Wenige Minuten vor der Pause schlug das erste Mal an diesem Abend die Effizienz der Gäste zu. Nach einer Reihe von Fehlern in der Abwehrkette der Traiskirchner, kam der Ball zu Entrup, der geschickt zu Meister weiterleitete. Der ließ seinen Gegenspieler gekonnt aussteigen und schloss eiskalt ins lange Eck ab (39.).

Bajrami und Entrup jubeln gegen Ex-Club

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf. Traiskirchen hatte mehr vom Spiel, Marchfeld wenig Zugriff. Die beste Möglichkeit zum 1:1 vergab Wagner, der jedoch wie seine Kollegen zuvor an Kraus scheiterten. Entrup hätte auf 2:0 stellen können, scheiterte aber am letzten Verteidiger auf der Torlinie. Knapp 15 Minuten vor Schluss sahen die nur 105 Zuschauer die Entscheidung in diesem Spiel. Bajrami traf aus knapp 25 Metern mit einem perfekten Schuss ins lange Eck (74.). In weiterer Folge verloren die Jungs von Trainer Kleer den Faden und hatten Glück neben dem 0:3 nicht noch weitere Gegentreffer zu kassieren. Kröpfl traf aus einem Gestocher die Latte, ebenso wie wenig später Bajrami. Entrup traf dann aber auch noch, sein Lupfer zum 3:0 war besonders schön anzusehen (78.) - der Endstand.

Ernst Baumeister (Sportlicher Leiter FC Marchfeld):

"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, denn spielerisch war Traiskirchen eigentlich knapp 75 Minuten die bessere Mannschaft. Traiskirchen hatte nicht zwingend mehr Chancen aber deutlich mehr vom Spiel. In den entscheidenden Momenten hatten wir mit unserem Tormann aber einen sicheren Rückhalt und dann die Tore gemacht. Das hat uns am Ende einen Sieg gebracht, der sogar noch höher hätte ausfallen können."

Torfolge: 0:1 Nicolas Meister (39.), 0:2 Eldis Bajrami (74.), 0:3 Max Entrup (78.)

Die Besten:

FCM Traiskirchen: keiner

FC Marchfeld Donauauen: Nicolas Meister (MIT), Eldis Bajrami (MIT)

MW