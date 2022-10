1:1 in Wien - Bruck trotzt Elektra Remis ab!

Details Montag, 31. Oktober 2022 08:25

"Spielerisch haben wir einen sehr guten Tag erwischt, da wäre eigentlich sogar noch mehr als "nur" der Punkt drinnen gewesen." Für Markus Kernal, Trainer des ASK-BSC Bruck/Leitha zeigte seine Mannschaft Freitagabend im Auswärtsspiel gegen TWL Elektra eine ausgezeichnete Leistung. Der Tabellenzweite hätte sich auch bei einer möglichen Niederlage nicht beschweren können, wenngleich man in Halbzeit zwei mehr vom Spiel hatte, auch in Führung ging. Ein abgefälschter Schuss von David Bednarcik verhalf den Niederösterreichern aber schließlich doch zu einem verdienten Punktgewinn.

Frecher Auftritt

Speziell vor der Pause hatten die Gäste mehr vom Spiel und dieses über einen Großteil sehr gut im Griff. "Das war auch für mich ein Stück weit überraschend, hätte ich so nicht erwartet", war auch Kernal ob der Leistung seiner Jungs verblüfft. Paukner hätte bereits nach nicht einmal 120 Sekunden auf 1:0 stellen können, scheiterte aber ebenso per Kopf wie wenig später auch Thomas Bockay. Für die Hausherren war es vor der Pause schwer sich gut in Abschlussposition zu bringen, man hatte aber ohnehin zumeist mit den aufgeweckt agierenden Gästen.

Sen schlägt wieder zu

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild des Spiels zunehmends. Die Gager-Elf übernahm zusehends die Kontrolle über die Partie und ging nach einer knappen Stunde auch in Führung. Nach einem Angriff der Brucker, fuhren die Hausherren einen blitzschnellen Gegenangriff, spielten geschickt in die Tiefe und den Stanglpass von Pranjic musste Taner Sen nur mehr einschieben (59.). Es war bereits der 19. Saisontreffer des 31-Jährigen.

Bruck holt verdienten Punkt

Doch die Gäste aus Niederösterreich gaben nicht auf, kämpften weiter und vergaben durch Paukner die nächste große Möglichkeit. Doch an diesem Abend sollte man nicht mit leeren Händen heimkommen - Fortuna hatte ein einsehen mit den Jungs von Trainer Kernal. David Bednarcik zog ab und hatte das Glück, dass sein Schuss noch abgefälscht wurde und so zum Ausgleich ins Tor ging (78.). Im Anschluss geschah nichts mehr.

Markus Kernal (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha):

"Spielerisch haben wir einen sehr guten Tag erwischt, da wäre durchaus mehr möglich gewesen, zumal wir richtig gute Chancen hatten. Vor der Pause waren wir dominant und spielstark, haben wenig zugelassen. Die Art und Weise hat mich dann selber überrascht. Nach dem Seitenwechsel hat die Elektra dann schon Druck gemacht. Wir haben aber nicht aufgegeben und uns den Punkt geholt. Vor dem Spiel hätten wir den Punkt genommen, nachher ist schon auch ein bisschen Wehmut dabei."

Torfolge: 1:0 Taner Sen (59.), 1:1 David Bednarcik (78.)

MW