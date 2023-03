1:0-Heimsieg - Krems zwingt zehn Leobendorfer in die Knie!

Details Samstag, 04. März 2023 10:45

Björn Wagner und der Kremser SC durften sich am Freitagabend über einen wichtigen 1:0-Heimsieg gegen den SV Sparkasse Leobendorf freuen. Ein "Dreier", der im Abstiegskampf enorm wichtig werden kann, überholte man mit dem Erfolg doch die Weinviertler. Das Goldtor erzielte Ersatzkapitän und Rechtsverteidiger Simon Temper per Kopf (51.). Die Mannen von SVL-Trainer Sascha Laschet agierten da bereits mit einem Mann weniger, kassierte Albert Kautz doch kurz vor der Pause innerhalb kürzester Zeit zweimal Gelb und musste bei Wiederanpfiff in der Kabine bleiben.

Kampfpartie

"Es war aufgrund der Platzverhältnisse kein wirklich schön anzuschauendes Match", ist sich Wagner der fehlenden fußballerischen Höhepunkte vor der Pause bewusst. Leobendorf erwies sich für die Kremser, die zum Auftakt ein 0:2 gegen Donaufeld kassierten, als der erwartet schwere Gegner. Wenn Tormöglichkeiten entstanden, dann zumeist mit Schüssen aus der Distanz. Lukas Schwaiger im Tor der Gäste, hatte aber bei Versuchen der Wagner-Jungs keine Probleme. Auf der Gegenseite verpasste Solospitze Marco Hofer das 1:0, als er völlig alleine vor Christopher Riegler, den Kasten der Hausherren klar verfehlte. Kurz darauf verfehlte er mit einem starken Schuss das lange Eck knapp. Das sollte es dann aber mit der Offensivpower gewesen sein. Actionreich wurde es erst wieder kurz vor dem Pausenpfiff.

Einwurf auf Rücken des Gegners

Albert Kautz, der wenige Minuten zuvor nach einem kleinen Gerangel, die Gelbe Karte sah, warf in der dritten Minute der Nachspielzeit bei einem Einwurf, den Ball auf den Rücken von Krems-Akteur Temper. Für den Unparteiischen eine klare Unsportlichkeit, weshalb er Kautz mit Gelb-Rot vom Platz stellte.

Krems müht sich gegen zehn Gäste

Für die Hausherren änderte sich nach dem Seitenwechsel das Spiel. Leobendorf hatte kaum noch Aktionen in der Offensive, Krems hatte nun mehr Kontrolle über das Spiel und obwohl man sich schwer tat, kam man bald nach Wiederanpfiff zum entscheidenden Treffer an diesem Abend. Nach einem kurz abgespielten Eckball und einer starken Flanke von Philipp Koglbauer, setzte sich Simon Temper per Kopf energisch durch und machte das 1:0 (51.).

Kläglich vom Punkt

Für Krems ein Befreiungsschlag, der jedoch nicht in weiteren Offensivaktionen mündete. Man wollte das Spiel verwalten, kam nach Foul an Damir Mehmedovic im Strafraum sogar noch zur Möglichkeit aufs 2:0. Yannick Schibani, scheiterte mit seinem etwas überheblich geschossenen Versuch zentral in die Mitte an Schwaiger (72.). In weiterer Folge sollte sich jedoch nichts mehr am Spiel ändern, der Heimsieg war perfekt.

Björn Wagner (Trainer SC Krems):

"Wir haben unter der Woche davon gesprochen, dass wir die Zweikämpfe annehmen müssen und das haben die Jungs heute wirklich super gemacht. Auf dem Rasen war ein gepflegtes Spiel natürlich nur schwer möglich. Bei den zwei Möglichkeiten von Leobendorf hat Riegler gut reagiert. Der Ausschluss hat uns natürlich in die Karten gespielt, Halbzeit zwei haben wir aber auch gespielt und dominiert. Am Ende geht der Sieg absolut in Ordnung."

Torfolge: 1:0 Simon Temper (51.)

Gelb-Rot: Albert Kautz (SV Leobendorf - 45.+3)

Die Besten:

SC Krems: Michael Ambichl (MIT), Philipp Koglbauer (MIT), Simon Temper (RV)

SV Leobendorf: Marco Hofer (ST)

