Überraschung im Burgenland - Neusiedl überrumpelt Tabellenführer!

Details Samstag, 04. März 2023 11:53

Der zweite Spieltag im Frühjahr brachte die erste große Überraschung im Jahr 2023. Der SC Neusiedl/See 1919 bezwang vor eigenem Publikum den klaren Tabellenführer SV Stripfing mit Coach Goran Djuricin mit 2:1 und fügte den Niederösterreichern damit die erst zweite Saisonniederlagen zu. Für die Tore der Hausherren sorgten Patrick Kienzl (7.) und Matus Paukner (30.) mit seinem ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber. Der Anschlusstreffer für Stripfing durch Darijo Pecirep war an diesem Abend zu wenig für einen Punkt. Damit hat TWL Elektra die Möglichkeit mit einem Auswärtssieg beim FC Mauerwerk den Abstand auf Platz eins auf vier Zähler zu reduzieren.

Umstellung und beinahe Blitzstart

SC-Trainer Stefan Rapp stellte seine Mannschaft puncto System um, ließ mit einer Dreier- bzw. Fünferkette in der Defensive agieren um das Zentrum zu verdichten und trotzdem Druck in der Offensive aufbauen zu können. Dieses Unterfangen hätte nach nicht einmal einer Minute schon über Bord geworfen werden können. Nach einer weiten Flanke auf die zweite Stange traf Pecirep nur die Innenstange. Ein Weckruf für die Hausherren, die wenig später ein Geschenk der Gäste dankend annahmen. Nach einem langen Ball wollte ein Stripfing-Verteidiger per Kopf zu Goalie Matthias Sadilek zurückspielen. Der Versuch fiel jedoch zu kurz aus, Patrick Kienzl spritzte dazwischen und musste nur mehr einschieben (7.). Stripfing wollte dieses Missgeschick wieder gutmachen, kam auch zu Möglichkeiten, vergab sie jedoch. Ballbesitz hatten die Gäste in der Phase aber deutlich mehr - lediglich, es sprang nichts dabei raus. Grund dafür war, dass Neusiedl in der Zentrale durch zwei Sechser ein enorm hohes Laufpensum bot und die Löchter geschickt schloss. "Es wäre aber vermessen zu sagen, dass du diese Qualität an Einzelspielern über 90 Minuten komplett neutralisieren könntest", wusste Rapp auch um die ständige Gefahr der Gäste.

Paukner legt nach

Nach einer halben Stunde konnten die Hausherren dann sogar noch einen draufsetzen. Matus Pakner kam nach einer Flanke an den Ball, scheiterte zunächst noch an Sadilek, der Nachschuss saß dann aber (30.). Beruhigend und zugleich nicht lange von Dauer, denn Stripfing kam postwendend zurück. Nach einem schnellen Gegenzug, als man den Ball in der Vorwärtsbewegung verlor, verkürzte Darijo Pecirep auf 1:2 (32.).

Stripfing läuft ohne Erfolg an

Halbzeit zwei bot dann ein ähnliches Bild wie Halbzeit eins. Stripfing hatte zumeist den Ball, zeigte gute Kombinationen, wurde durch stark attackierende Hausherren aber immer wieder gestört. Immer wieder boten sich Möglichkeiten für den Tabellenführer, die zumeist jedoch gut verteidigt wurden. Am Ende war die Überraschung perfekt, Neusiedl brachte den knappen Vorsprung, auch mit ein wenig Glück, über die Zeit.

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl):

"Unglaubliche Laufleistung die die Jungs heute abgeliefert haben. Wir wollten stabiler stehen als gegen Scheiblingkirchen und haben das auch geschafft. Gegen Mannschaften wie Stripfing brauchst du aber auch einfach Glück. Nach 10 Sekunden kannst du mit mehr Pech auch schon 0:1 in Rückstand sein. Dann haben wir aber die Tore gemacht und uns belohnt. Das Gegentor war dann als wir gerade in der Vorwärtsbewegung waren. Wir haben über das gesamte Spiel aber gut verteidigt. Für Stripfing ist es natürlich nicht einfach, weil jede Mannschaft top motiviert ist. Wir freuen uns, dass uns heute ein Erfolg gelungen ist."

Torfolge: 1:0 Patrick Kienzl (7.), 2:0 Matus Paukner (30.), 2:1 Darijo Pecirep (32.)

Die Besten:

SC Neusiedl/See 1919: Matus Paukner (ST), Patrick Kienzl (MIT), Tomas Bockay (VT)

SV Stripfing: Darijo Pecirep (ST)

MW

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei