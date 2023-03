5:2 gegen Wiener Neustadt - Donaufeld läuft Gäste nieder!

Details Sonntag, 12. März 2023 08:16

"Punkto spielerischer Leistung haben wir diese Saison schon besser performt aber was die Laufleistung angeht, waren wir heute mindestens zwei Klassen stärker als Wiener Neustadt." Für Werner Gössinger, Sportchef des SR Donaufeld, waren speziell Wille und Laufkraft die Hauptgründe für den 5:2-Heimsieg gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC. Einen frühen Rückstand konnte man innerhalb von nur 60 Sekunden drehen und legte dann nach der Pause noch weitere Treffer obendrauf. Für die Gäste war auch im dritten Frühjahrsmatch ein starker Beginn deutlich zu wenig. Die Luft im Abstiegskampf wird für die Elf von Trainer Sargon Duran immer dünner.

Gäste-Führung doppelt gekontert

"Die Erfahrung die Wiener Neustadt mit seinen Spielern im Kader hat, haben wir natürlich nicht aber die Jungs sind dafür von Beginn an, wie von der Tarantel gestochen, gelaufen." Gössinger sah seine Mannschaft trotzdem einem Rückstand hinterherlaufen - zumindest kurz. Doch alles der Reihe nach. Fabian Vyhnalek wurde nach einem gewonnen Zweikampf im Mittelfeld ideal bedient und versenkte trocken aus etwa 16 Metern zur 1:0-Führung für Wiener Neustadt (14.). Die Reaktion? Diese fiel gleich doppelt aus. Denn innerhalb von nur einer Minute trafen Antonio Babic (16.) und Fatih Ekinci (17.) und drehten so die Partie. Zunächst schloss Babic nach einer guten Aktion über die rechte Seite ab. Kurz darauf ließen die Gäste einen langen Ball an Freund und beinahe auch an Feind vorbei, doch Ekinci kam mit dem Kopf vor SC-Goalie Martin Kraus an diesen und stellte auf 2:1 (17.).

Fehler ausgenutzt

Auch in weiterer Folge hatten die Hausherren dann mehr vom Spiel, die Kreativität der letzten Spiele fehlte aber trotzdem ein wenig. Der immer stärker auffrischende Wind erschwerte die Bedingungen noch zusätzlich. Außerdem zwang man Wiener Neustadt immer wieder zu Fehlern, die dann aber erst in Halbzeit zwei zu weiteren Treffern führten.

Kantersieg perfekt

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel die Vorentscheidung, nachdem Ilija Petkovic auf 3:1 stellte (48.). Danach wurde verwaltet, erst am Schluss legte man noch zweimal nach. Tobias Fischer netzte in den letzten 10 Minuten doppelt (82.,89.). Da störte das zweite Gegentor durch Arbnor Prenqi kurz vor Schlusspfiff auch nicht mehr (90.+4).

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Punkto spielerischer Leistung haben wir diese Saison schon besser performt aber was die Laufleistung angeht, waren wir heute mindestens zwei Klassen stärker als Wiener Neustadt. Der Wille dieses Match zu drehen und dann auch zu gewinnen war einfach da und dann kann man auch darüber hinwegsehen, dass die gesamte Mannschaftsleistung heute nicht so zufriedenstellend war, wie noch in den Partien zuvor. Solche Spiele gibt es aber und deswegen freue ich mich auch, dass die Jungs zu keinem Zeitpunkt aufgegeben haben."

Torfolge: 0:1 Fabian Vyhnalek (14.), 1:1 Antonio Babic (16.), 2:1 Fatih Ekinci (17.), 3:1 Ilija Petkovic (48.), 4:1 Tobias Fischer (82.), 5:1 Tobias Fischer (89.), 5:2 Arbnor Prenqi (90.+4)

Gelb-Rot: Fatih Ekinci (90.+1)

Die Besten:

SR Donaufeld: Antonio Babic (ST), Illija Petkovic (MIT), Tobias Fischer (MIT)

1. MAV Wiener Neustädter SC: -

