Mehr aus Chancen gemacht - FC Marchfeld siegt nach Anlaufzeit!

Details Sonntag, 12. März 2023 07:54

"Wenn wir in Halbzeit eins mehr als nur das eine Gegentor kassieren, dürfen wir uns auch nicht beschweren." Nach einer schwachen ersten Halbzeit des FC Marchfeld Donauauen beim ASV Siegendorf im Burgenland, wachten die Gäste erst nach der Pause richtig auf, konnten einen 0:1-Rückstand durch Armin Pester (3.) dann verdient in einen 3:1-Sieg drehen. Die Tore der Elf von Trainer Ernst Baumeister erzielten Maximilian Entrup mit einem Doppelpack (38.,62.) und Francesco Lovric (57.). "Den Sieg gegen eine kampfstarke Mannschaft nehmen wir natürlich gerne mit", war Baumeister am Ende nicht unzufrieden.

Frühe Siegendorf-Führung

Dass man diesen Sieg am Ende feiern durfte, lag aber auch an der Tatsache, dass die Gastgeber unter Trainer Kurt Jusits es nicht schafften das frühe 1:0 in weiterer Folge auszubauen. Nach nicht einmal 180 Sekunden drehte Armin Pester jubelnd ab, nachdem er zuvor eine Unstimmigkeit in der Gäste-Abwehr ausnutzte und aus kurzer Distanz traf (3.). Wenig später reklamierten die Hausherren auf Elfmeter nachdem Lovric Siegendorfs Tompte am Fuß traf. Schiedsrichter Celebi Faruk sah aber keinen Grund einzugreifen.

Mit Fortdauer Fahrt aufgenommen

"Wir haben knapp 20 bis 25 Minuten gebraucht, bis wir endlich besser ins Spiel gefunden haben". Für Baumeister eine gefühlte Ewigkeit ehe sein Team zusehends das Kommando übernahm. Diese Leistungssteigerung brachte noch vor der Pause den Ausgleich. Filip Mihaylov bediente mit einem Traumpass seinen Mannschaftskollegen Maximilian Entrup und der traf eiskalt zum 1:1 (38.). Kurz darauf hatte man sogar die Führung am Fuß, ließ diese aber ungenützt liegen. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

Mit Köpfchen

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Niederösterreicher dann nicht ansatzweise so lange um wieder ins Spiel zu kommen. Mit mehr Engagement drückte man die Gastgeber in die eigene Hälfte, drehte noch vor der Stundenmarke die Partie. Nach einer Ecke von Philip Kurz, köpfte Francesco Lovric unbedrängt ein (57.). Wenig später sorgte Entrup mit einem Schuss aus knapp 18 Metern für die Entscheidung (62.). "Auch danach hätten wir noch weitere Treffer erzielen können, haben aber die Konterchancen nicht gut genug ausgenutzt", hätte sich Baumeister mehr Konsequenz gewünscht. Diese kamen zustande weil Siegendorf am Ende alles vorwart, sich aber schlussendlich nicht mehr belohnen konnte.

Ernst Baumeister (Trainer FC Marchfeld):

Torfolge: 1:0 Armin Pester (3.), 1:1 Maximilian Entrup (38.), 1:2 Francesco Lovric (57.), 1:3 Maximilian Entrup (62.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Florian Frithum (MIT)

FC Marchfeld Donauauen: Maximilian Entrup (ST), Francesco Lovric (VT)

