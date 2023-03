Kein Sieger im Spitzenspiel - Traiskirchen erneut mit weißer Weste!

Details Sonntag, 26. März 2023 18:42

Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, konnte nach dem 0:0 gegen den SV Stripfing von einem mehr als als gerechten Unentschieden sprechen. In einer Partie, in der große Chancen Mangelware waren, hatte Traiskirchen mehr vom Spiel, bleibt im Frühjahr weiterhin ohne Gegentor. Tabellenführer Stripfing musste sich mit dem Remis zufrieden geben, mit dem der Abstand auf TWL Elektra auf einen Punkt schmolz.

Offener Schlagabtausch ohne Zählbares

Bei beiden Teams war man sich im Vorfeld einig, dass es das Spitzenspiel der Runde war. Und von Beginn an zeigten sie dann auch, dass dies zurecht so war. Engagiert und mit offenem Visier traten beide Teams auf, hatten aber keine Chancen zu verzeichnen. Stripfing agierte, entgegen seiner Philosophie, eher defensiv und wartete auf Möglichkeiten für schnelle Gegenzüge. Eine der wenigen guten Torchancen vergab Stripfings Daniel Markl, der einen Ball am langen Eck vorbeispitzelte.Auf der Gegenseite versuchte es Patrick Haas mit einem Distanzschuss, der Stripfing-Keeper Kretschmer vor einige Probleme stellte. Mehr gab es in Halbzeit eins nicht zu verzeichnen.

Hausherren können Überzahl nicht nutzen

Im Verlauf der zweiten Halbzeit setzte dann stärker werdender Regen ein, der das Spielgeläuf schwieriger zu bespielen machte. Trotzdem hatten die Hausherren nun mehr Chancen und auch die bsseren. Tercek prüfte mit einem Schlenzer aufs lange Eck Goalie Kretschmer. Mit Fortdauer wurde das Bemühen der Kleer-Elf aber wieder weniger. Das änderte sich dann in der Schlussphase. Zunächst sah der erst kurz zuvor eingewechselte Ali Sahintürk nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. Er hatte nach einem Foul mit der Hand nachgeschlagen (75.). In Überzahl versuchten die Gastgeber noch einmal gefährlich zu werden, es schaute jedoch nichts mehr heraus.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Aus meiner Sicht waren wir das klar bessere Team und hatten auch mehr vom Spiel. Dass wir mit unserer jungen Mannschaft gegen den Tabellenführer derart gut aussehen, hätten wir uns nicht erwartet, freut uns aber umso mehr. Wir hatten über das gesamte Spiel gesehen mehr Möglichkeiten und hätten uns den Sieg dann auch verdient. Mit dem Remis können wir aber auch leben, weil es zeigt, welch ein Potential in der Truppe steckt."

Rote Karte: Ali Sahintürk (75. - Tätlichkeit)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Michael Tercek (MIT)

SV Stripfing: Kilian Kretschmer (TW)

MW

