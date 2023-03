2:1 in Siegendorf - Krems gewinnt Keller-Derby!

Details Sonntag, 26. März 2023 17:14

"Es war ein enorm wichtiges Spiel, das meine Jungs gewinnen konnten. Am Ende hätte ich mir das Zittern gerne erspart aber es ist ja zum Glück alles gut gegangen." Der Kremser SC gastierte Samstag-Nachmittag beim ASV Siegendorf im Burgenland. Es war das Duell zwischen Tabellenplatz Dreizehn und Vierzehn. Mit einem knappen aber am Ende verdienten 2:1-Erfolg, konnten die Niederösterreicher den Abstand auf den direkten Konkurrenten gegen den Abstieg auf fünf Punkte ausbauen, sich etwas Luft verschaffen. Nach frühen Treffern von Yannick Schibany (6.) und Michael Ambichl (27.), musste man erst in der Schlussphase wieder um den Sieg fürchten, als Dominik Wydra für die Mannschaft von Kurt Jusits verkürzte (88.). Am Ende hielt die Abwehr von Krems-Coach Björn Wagner aber und durfte sich über den Sieg freuen.

Exzellenter Start

Die Wagner-Elf legte los wie die Feuerwehr, traf schon nach 6 Minuten zur 1:0-Führung. Nach einem Corner stand Yannick Schibany goldrichtig und köpfte die Niederösterreicher in Front. Ein wichtiger Auftakt, der den Hausherren, die letzte Woche beim FC Mauerwerk eine unglaubliche erste Halbzeit zeigten, die Schneid abkaufte. Die Gastgeber traten in weiterer Folge nicht aggressiv und engagiert auf, machten es Krems leicht den Vorsprung auszubauen. Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite, kam der Ball in die Mitte zu Michael Ambichl und der traf aus dem Rückraum per Flachschuss ins linke Eck zum 2:0 (27.). Haris Ismailcebioglu hatte in weiterer Folge auch noch zwei Chancen auf 3:0 zu stellen.

Siegendorf reagiert, trifft aber zu spät

Jusits, der in Halbzeit eins schon zweimal wechseln musste, legte zur Halbzeit mit einem Dreifachwechsel nach und forderte seine Jungs nun auf wieder das Gesicht von letzter Woche zu zeigen. Das gelang zwar nicht zur Gänze, man trat nach dem Seitenwechsel aber besser auf und war in weiterer Folge auch feldüberlegen. Krems stand in der Verteidigung aber gut und ließ wenig zu. Kurz vor Ende der Partie, als die Verzweiflung der Gastgeber bereits groß war, traf Ex-Bundesliga-Spieler Dominik Wydra per Weitschuss zum 1:2 (88.). Danach zitterten die Gäste um den Auswärtserfolg, am Ende reichte es dann aber für diesen.

Björn Wagner (Trainer Kremser SC):

Torfolge: 0:1 Yannick Schibany (6.), 0:2 Michael Ambichl (27.), 1:2 Dominik Wydra (88.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: -

Kremser SC: Yannick Schibany (ST), Michael Ambichl (MIT)

MW

