Von 0:1 auf 5:1 - Mauerwerk meldet sich eindrucksvoll zurück!

"DAS war die Antwort. Mehr muss ich dazu nicht sagen." Ilco Naumoski konnte seine Genugtuung nach dem 5:1-Heimsieg gegen den FC Marchfeld Donauauen nicht verbergen. Dabei lag der FC Mauerwerk Immo nach einem spektakulären Eigentor zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar mit 0:1 in Rückstand. Doch fulminante 10 Minuten brachten eine plötzliche 4:1-Führung und am Ende einen noch deutlicheren 5:1-Erfolg. "Überragender Mann war für mich Sakko Ouedaogo, den ich vorletzte Woche zum Co-Trainer ernannt habe, weil er gerade die Ausbildung macht und Praxis braucht."

Kaum Höhepunkte

Gleich acht verletzte Spieler musste Naumoski vorgeben, darunter auch Stürmer Domoraud. Die Gäste aus Niederösterreich konnten trotz eigentlich guter Form nicht wirklich überzeugen. So kam es in Halbzeit eins eigentlich zu keinem Höhepunkt, Halbzeit zwei sollte aber entsprechend entschädigen.

Spektakuläres Eigentor bringt Gästeführung

Kurz nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild der Begegnung. Grund dafür war auch die Gästeführung. Einen Freistoß spielte Bajrami schnell auf David Oroshi und dessen Flanke traf genau den Kopf von Mauerwerk-Spieler Igor Klaric von wo sich er Ball perfekt ins Kreuzeck senkte (50.). "Es war fast klar, dass wir in der Situation in der wir uns befinden auch noch einen solchen Gegentreffer kassieren", war für Naumoski das Gegentor sinnbildlich. Doch damit war es das in Puncto offensive Höhepunkte für die Elf von Trainer Ernst Baumeister.

Jetzt gehts rund

Denn Mauerwerk fand urplötzlich in die Partie und drehte diese eindrucksvoll. Formose Mendy, der mit seiner Geschwindigkeit die Abwehr der Gäste immer wieder vor Probleme stellte bekam einen Traumpass in die Schnittstelle und stellte souverän auf 1:1 (61.). Kurz darauf wurde Ismail Seydi im Strafraum gelegt und verwandelte sicher vom Punkt (62.). Damit jedoch nicht genug, vor dem 3:1 überlief Seydi mehrere Spieler und legte ideal auf Issiaka Ouedraogo (67.). Für Mauerwerk war in dieser Phase aller guten Dinge vier, denn Ouedraogo gelang kurz darauf der Doppelpack (70.). Der Doppelpacker war erst im Sommer vom FC Marchfeld nach Wien gewechselt. Gabriel Osei Yaw erhöhte am Ende sogar noch auf 5:1 und machte den Kantersieg perfekt (86.).

Ilco Naumoski (Trainer FC Mauerwerk):

"DAS war die Antwort. Auf das was von anderen Leuten geredet wurde und was wir uns anhören mussten. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Die Jungs haben nach dem 0:1 den Kopf nicht in den Sand gesteckt, obwohl sie sich in keiner einfachen Position befunden haben. Mann des Spiels war Issiaka Ouedraogo gemeinsam mit Ismail Seydi, der mit seiner Geschwindigkeit ein ums andere Mal richtig gefährlich wurde. Der ist für mich schneller als Mbappe. Wir wollen da jetzt weitermachen, die Chemie in der Mannschaft passt, die Einstellung ebenso."

Torfolge: 0:1 Igor Klaric (50.-ET), 1:1 Formosey Mendy (61.), 2:1 Ismail Seydi (62.), 3:1 Issiaka Ouedragogo (67.), 4:1 Issiaka Ouedraogo (70.), 5:1 Gabriel Osei Yaw (86.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: Issiaka Ouedraogo (ST), Ismail Seydi (MIT)

FC Marchfeld Donauauen: -

