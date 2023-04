Nach TWL Elektra auch Stripfing gestolpert - Donaufeld entführt drei Zähler vom Tabellenführer!

Details Montag, 03. April 2023 15:22

"Ich kann der Mannschaft eigentlich Woche für Woche für ihre Auftritte nur gratulieren. Es war eine enorm starke Leistung gegen den Tabellenführer." Werner Gössinger konnte Samstagnachmittag einen überraschenden aber gleichzeitig verdienten 2:1-Auswärtserfolg seines SR Donaufeld beim Tabellenersten SV Stripfing bejubeln. Die Mannschaft von Trainer Goran Djuricin dagegen sucht im Frühjahr weiter seine Form. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, als Bernhard Fischer nach einem Konter den "Dreier" für die Gäste sicherstellte.

Stripfing mit Power

Der Tabellenführer wollte die Gäste in den ersten 10 Minuten überpowern, "davon haben sich die Jungs aber nicht einschüchtern lassen", so Gössinger zufrieden mit der Reaktion seiner Truppe. Mit Fortdauer kamen die Wiener besser ins Spiel, hielten Stripfing gut vom eigenen Tor fern und verzeichnete, ebenso wie die Gastgeber, Halbchancen.

Donaufeld eiskalt

Nach dem Seitenwechsel sollten diese Möglichkeiten jedoch zwingender werden. Eine erste solche nutzten die Gäste zur Führung. Nach einem tollen Pass auf die Seite lief Rocco Sutterlüty Richtung Toroutlinie, spielte dann scharf quer und an der zweiten Stange musste Manuel Wolf nur mehr einschieben (61.). Ein Schock für Stripfing? Nicht wirklich, denn wenig später gab es nach Foul an Petar Simunic im Strafraum von Donaufeld Elfmeter, mit dem Pecirep aber an Giuliani scheiterte.

Tor für Punkt zu wenig

Wenig später gelang dann aber doch das 1:1. Nach einer starken Aktion von Daniel Markl, gelang Timo Altersberger der Ausgleich (83.). Der sollte jedoch nicht reichen. Erstens, weil man in der Nachspielzeit Stangenpech hatte und zweitens beim anschließenden Konter Tobias Fischer nicht rechtzeitig stoppen konnte und der dann zum Sieg einschieben konnte (90.+1).

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

Torfolge: 0:1 Manuel Wolf (61.), 1:1 Tobias Altersberger (83.), 1:2 Tobias Fischer (90.+1)

Die Besten:

SV Stripfing: Daniel Markl (MIT)

SR Donaufeld: Manuel Wolf (MIT)

MW

