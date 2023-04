Siegendorf stößt Wiener Neustadt Richtung Abstieg!

Details Samstag, 08. April 2023 13:01

"Der Sieg geht aus meiner Sicht in Ordnung, war außerdem wichtig, weil auch die anderen direkten Konkurrenten allesamt gewonnen haben." Harald Mayer, Sportlicher Leiter des ASV Siegendorf, durfte sich Freitagabend über einen enorm wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Schlusslicht 1. MAV Wiener Neustädter SC freuen. In einer Partie in der jeweils beide Mannschaften eine dominante Halbzeit hatten, waren die Gastgeber das effizientere Team und nutzten vor der Pause eine der Möglichkeiten zum 1:0. Für die Gäste aus Niederösterreich rückt das Thema Klassenerhalt damit in weite Ferne.

Siegendorf mit Übergewicht

Zwar erwischten die Mannen von Interimscoach Heinz Griesmayer einen engagierten Start, doch quasi mit dem ersten Fehler kassierte man auch schon den letztlich entscheidenden Gegentreffer. Über links spielten die Gastgeber einen schnellen Angriff. Dejan Nesovic spielte einen Pass auf Niklas Immanuel Alozie, der noch einen Gegenspieler aussteigen ließ und dann trocken ins lange Eck abschloss (15.). Auch danach bot sich der Truppe von Coach Kurt Jusits immer wieder eine Möglichkeit das Resultat deutlicher zu gestalten, doch zweimal scheiterte Tompte. Einmal an der eigenen Genauigkeit und beim zweiten Mal an SC-Goalie Martin Kraus. So ging es mit dem knappen aber verdienten 1:0 in die Kabinen.

Neustadt drängt aber trifft nicht

Nach dem Seitenwechsel brachte Griesmayer Arbnor Prenqi, Fabian Vyhnalek und Gergö Fönyedi um dem Spiel neues Leben einzuhauchen. Außerdem kam nach einer Stunde Dominik Rotter für den Angriff. Maximilian Sax hatte in dieser Phase die beste Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber an Matej Mydla. In Summe waren die Gäste zwar nach der Pause dominanter, hatten jedoch zu wenig Chancen und die die sie hatten, konnten sie nicht nutzen. So war Siegendorf nie in allzu großer Gefahr den Sieg aus der Hand zu geben.

Harald Mayer (Sportlicher Leiter ASV Siegendorf):

"Der Sieg geht aus meiner Sicht in Ordnung, war außerdem wichtig, weil auch die anderen direkten Konkurrenten allesamt gewonnen haben. Vor der Pause waren wir dominanter, hatten auch noch mehr Möglichkeiten, haben es aber leider verabsäumt die zu nutzen. Nach der Pause war dann Wiener Neustadt dominanter aber außer einer guten Möglichkeit, haben wir eigentlich so gut wie nichts zugelassen."

Torfolge: 1:0 Niklas Immanuel Alozie (15.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Dejan Nesovic (VT), Niklas Immanuel Alozie (MIT)

1. MAV Wiener Neustädter SC: -

MW

