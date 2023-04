Siebentes 1:0 bringt Tabellenführung - Elektra siegt gegen Scheiblingkirchen-Warth!

Details Samstag, 08. April 2023 13:30

"Das war die Reaktion, die ich mir von der Mannschaft nach dem Match in Neusiedl erwartet habe." Herbert Gager zeigte sich nach dem 1:0 seiner TWL Elektra gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. Den goldenen Treffer erzielte Goalgetter Taner Sen nach einem Handelfmeter (31.). Mit diesem Sieg eroberte man auch, zumindest bis Samstag, die Tabellenführung.

Leidenschaft und Engagement

"Ich hab mir von den Jungs natürlich eine entsprechende Reaktion erwartet und die haben sie auch geliefert." Speziell in Halbzeit eins hatten die Gastgeber einige gute Möglichkeiten auf Treffer. Man wusste um tiefstehende Gäste, die auf schnelle Gegenzüge lauerten und oftmals mit hohen Bällen agierten. Durch die Agilität und Lauffreudigkeit stellte man die Abwehr der Niederösterreicher aber immer wieder vor Probleme. Der schlussendlich entscheidende Treffer sollte aber aus einer Standardsituation fallen. Nachdem einem Gäste-Spieler der Ball im eigenen Strafraum an die Hand sprang, gab der Schiedsrichter Elfmeter. Diesen verwandelte Taner Sen sicher zur 1:0-Führung (31.).

Entscheidung verpasst

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spiel. Die Gäste erhöhten das Risiko nicht maßgeblich, kamen so auch nur selten wirklich gefährlich vor das Tor der Hausherren. Beim ein oder anderen Freistoß, der eigentlichen Stärke der Gäste, hatten die Hinterleute der Wiener kaum Probleme. Selber konnte man die Umschaltmöglichkeiten aber nicht nutzen und so blieb es bis zum Schluss spannend. Letztendlich bleib es aber beim knappen 1:0, dem siebenten in dieser Saison, das zumindest bis Samstagnachmittag die Tabellenführung bringt.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra):

"Das war die Reaktion, die ich mir von der Mannschaft nach dem Match in Neusiedl erwartet habe. Wir haben sehr lauffreudig und engagiert begonnen, den Ball gut laufen lassen. Leider haben wir in der zweiten Halbzeit unsere Konterchancen nicht genutzt, deshalb ist es bis zum Schluss unnötig spannend geblieben. Es war bereits das siebente 1:0 von uns in dieser Saison, auch ein Zeichen von Qualität."

Torfolge: 1:0 Taner Sen (31.-Elfmeter)

Die Besten:

TWL Elektra: Taner Sen (ST), Oliver Pranjic (MIT)

USV Scheiblingkirchen-Warth: -

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei