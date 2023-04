Mauerwerk unterliegt trotz frühem 1:0 ASV Draßburg!

Details Samstag, 08. April 2023 15:06

"Leider konnten wir aus den zwei letzten guten Spielen und dem frühen 1:0 kein Kapital schlagen. Unachtsamkeiten und der immer dünner werdende Kader, haben uns dann um den Heimsieg gebracht." Ilco Naumoski suchte nach dem 1:3 gegen den ASV Draßburg nicht nach Ausreden, musste aber schlussendlich anerkennen, dass die Ausfälle etlicher Stammspieler langsam aber sicher an der Qualität der Mannschaft nagt. Trotz eines Treffers von Ismail Seydi nach nicht einmal einer Minute, musste man den Gästen aus dem Burgenland nach der Pause das Zepter in der Hand überlassen.

Blitztor bringt keine Sicherheit

Nach einem 1:1 gegen Wiener Viktoria und einem fulminanten 5:1 beim FC Marchfeld Donauauen, legten die Gastgeber auch gegen Draßburg vielversprechend los. Ismail Seydi brachte seine Mannschaft schon nach wenigen Sekunden mit 1:0 in Führung (1.). "Es war aber so, als hätte genau das die Mannschaft dann gehemmt. Sie hat es in Folge zu locker genommen." Im weiteren Verlauf gab es Halbchancen auf beiden Seiten, Draßburg sah man aber an, dass man das Spiel auf jeden Fall vor der Pause noch ausgleichen wollte. Das gelang schlussendlich nicht mehr, trotzdem hatten die Gastgeber allen Grund vorsichtig zu sein.

Traumtor dreht Partie

Nach der Pause agierten die Mannen von Trainer Michael Porics deutlich stärker und engagierter und kamen alsbald zum Ausgleich. Nach einem Stellungsfehler der Hausherren und einem einfachen Doppelpass kam Salko Mujanovic an der zweiten Stange per Volley zum 1:1 (54.). Danach rettete Mauerwerk-Goalie Janevski seine Mannschaft zweimal vor einem Rückstand. Beim dritten Schuss war er dann aber machtlos. Ein Traumvolleytor von Patrick Obermüller aus 20 Metern drehte die Partie zugunsten der Burgenländer (72.). Am Ende erhöhte Mujanovic sogar noch auf 3:1 (81.).

Ilco Naumoski (Trainer FC Mauerwerk Immo):

"Leider konnten wir aus den zwei letzten guten Spielen und dem frühen 1:0 kein Kapital schlagen. Unachtsamkeiten und der immer dünner werdende Kader, haben uns dann um den Heimsieg gebracht. Ich hatte heute drei Spieler unserer 1B-Mannschaft auf dem Feld. Das macht sich natürlich bemerkbar. Ich suche aber auf keinen Fall nach Ausreden und gratuliere Draßburg für die Leistung."

Torfolge: 1:0 Ismail Seydi (1.), 1:1 Salko Mujanovic (54.), 1:2 Patrick Obermüller (72.), 1:3 Salko Mujanovic (81.)

Die Besten:

FC Mauerwerk: -

ASV Draßburg: Salko Mujanovic (ST), Patrick Obermüller (VT)

