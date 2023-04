Serie zu Ende - Donaufeld erwischt Traiskirchen in der Schlussphase eiskalt!

Details Sonntag, 09. April 2023 07:44

"Traiskirchen ist die beste Frühjahrsmannschaft und hat bis gestern kein Gegentor bekommen, wir wussten aber auch, dass sie nicht allzu viele geschossen haben." Für Werner Gössinger, Sportchef des SR Donaufeld war schon vor dem Spitzenspiel gegen den FCM Flyeralarm Traiskirchen klar, dass auf seine Jungs harte Arbeit warten würde, wollte man die Defensive der Kleer-Elf bezwingen. Das gelang mit einem späten Siegestor erstmals seit 5. November des letzten Jahres einer Mannschaft. Damit endete die 814 Minuten andauernde Torsperre der Niederösterreicher.

Neutralität

Speziell in Halbzeit eins ließen weder die Gastgeber noch die Gäste aus Niederösterreich großartig viele Szenen im eigenen Drittel zu. Traiskirchen wollte die über Kombinationen zum Erfolg kommen, das gelang aber in den seltensten Phasen wirklich, weil oftmals der letzte Pass misslang. Donaufeld setzte zunächst noch auf schnelle Gegenzüge. Mit dem 0:0 ging es in die Kabinen.

Lucky-Punch

Halbzeit zwei änderte dann etwas am Spielgeschehen, denn die Mannschaft von Donaufeld-Trainer Michorl übernahm mit Fortdauer immer mehr das Kommando und hatte, obwohl sich beide Teams noch immer teilweise neutralisierten, die besseren Möglichkeiten. Einmal scheiterte Babic nach Vorlage von Orgolitsch aus kurzer Distanz an FCM-Goalie Dmitrovic. Ein anderes Mal köpfte Christoph Ochrana nach einer Standardsituation an die Latte. Als dann schon alles nach einem torlosen Remis aussah, schlugen die Wiener eiskalt zu und beendeten die monatelange Torsperre der Gäste. Nach einem weiten Ball aus der eigenen Hälfte gewann Manuel Wolf einen Pressschlag gegen Oliver Mohr und Fatih Balli und lief alleine auf Dmitrovic zu, den er, mit ein wenig Glück zum 1:0 bezwang (87.).

Werner Gössinger (Sportlicher Leiter SR Donaufeld):

"Traiskirchen ist die beste Frühjahrsmannschaft und hat bis gestern kein Gegentor bekommen, wir wussten aber auch, dass sie nicht allzu viele geschossen haben. Es war ein sehr gutes RLO-Spiel von beiden Seiten. In Halbzeit eins haben wir uns noch neutralisiert, nach der Pause waren wir aktiver und hatten auch die besseren Möglichkeiten. Trotzdem mussten die Jungs bis zum Ende hoch konzentriert bleiben. Dass dann doch noch der Sieg rausgeschaut hat, freut uns natürlich umso mehr. Der Charakter dieser Truppe ist unglaublich. Großes Kompliment an das Team."

Torfolge: 1:0 Manuel Wolf

Die Besten:

SR Donaufeld: Manuel Wolf (ST), Felix Orgolitsch (MIT)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Filip Dmitrovic (TW)

MW

