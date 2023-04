3:1 in Mannsdorf - Krems mit starker Leistung zum Auswärtssieg gegen Baumeister-Elf!

Details Samstag, 08. April 2023 14:40

Fulminante Anfangsphase

Krems legte los, als gäbe es kein Morgen. Gleich drei sehr gute Möglichkeiten hatte man in der Anfangsviertelstunde zu verzeichnen. Marchfeld-Goalie Fabio Jäger hatte alle Hände voll zu tun, um den frühen Rückstand zu verhindern. Pech für die Hausherren: Tobias Teufner musste nach dieser Anfangsphase mit einer Knieverletzung ins Spital gebracht werden. Doch mit Fortdauer wurden die Heimischen selber stärker und kamen zu Möglichkeiten. Eine dieser nutzte dann kurz vor der Pause Entrup zum 1:0. Nicolas Meister ließ gleich drei Gegenspieler im Dribbling hinter sich und bediente dann mit einem gezielten Pass seinen Mannschaftskollegen, der nur mehr einschieben musste (41.).

Krems dreht auf

Bei der Baumeister-Truppe sah man im Verlauf der zweiten Hälfte allmählich die Kräfte schwinden. Krems übernahm von Minute zu Minute mehr das Kommando und drängte Mannsdorf in die eigene Hälfte. Nach einer unglücklich Aktion foulte Corvin Aussenegg seinen Gegenspieler. Nach einem Freistoß köpfte Yannick Schibany das 1:1 für die Wachauer. Wenig später war die Partie gedreht, als Damir Mehmedovic die schlecht postierte Hintermannschaft überraschte und auf 2:1 stellte (80.). Nun war das Spiel klar in Kremser Hand. Und man setzte sogar noch einen drauf. Nach einem Eckball traf Maximilian Jaindl per Kopf zum Endstand (86.).

Björn Wagner (Trainer Kremser SC):

"Über die 90 Minuten ein ganz klar verdienter Erfolg für uns. Alleine in den ersten 10 Minuten hätten wir schon zwei oder drei Tore machen können oder müssen. Dann kassierst du das 0:1 kurz vor der Pause, kannst sogar auch das 0:2 bekommen. Die Reaktion nach der Pause und in der Schlussphase war aber sehr stark, das hat mich beeindruckt. Starke Vorstellung der Mannschaft."

Torfolge: 1:0 Maximilian Entrup (41.), 1:1 Yannick Schibany (71.), 1:2 Damir Mehmedovic (80.), 1:3 Maximilian Jaindl (86.)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: Nicolas Meister (MIT)

Kremser SC: Yannick Schibany (ST), Damir Mehmedovic (VT), Maximilian Jaindl (VT)

MW

