"Gefühlt wie 0:5-Niederlage" - Stripfing hadert mit Remis in Leobendorf!

"Es fühlt sich für uns wie eine 0:5-Niederlage an. Hätten wir vor der Pause unsere Chancen genutzt, wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das ist sinnbildlich für unsere aktuelle Situation." Goran Djuricin gestand nach dem 1:1 seines SV Stripfings beim SV Sparkasse Leobendorf, mit dem man die Tabellenführung an TWL Elektra abgeben musste, ein, dass er sich und seine Mannschaft hinterfragen müsse. Die Hausherren konnten spät im Spiel einen 0:1-Rückstand durch Nico Bock ausgleichen und sind selber seit fünf Spielen ungeschlagen.

Stripfing mit Vorteilen

Es begann flott, sowohl Leobendorf als auch Stripfing hatten gleich zu Beginn erste Möglichkeiten zu verzeichnen. Pecirep nach nicht einmal einer Minute, Bernhard Hahn ebenfalls mit einem Versuch. Mit Fortdauer übernahmen aber die Gäste das Kommando und hatten wenig später durch Pecirep erneut eine Chance, er setzte den Kopfball jedoch über das Tor. Aller guten Dinge waren aber drei uns so traf der Torjäger der Djuricin-Elf dann doch noch. Nach einem Corner köpfte er völlig alleinstehend zum 1:0 ein (13.). Und nur wenige Augenblicke später wäre es beinahe 2:0 gestanden, ein Markl-Knaller aus knapp 20 Metern brachte aber nur das Gehäuse der Leobendorfer zum Wackeln. Danach entwickelte sich ein Schlagabtausch, in dem beide Teams Chancen hatten. Zur Pause stand es aber weiterhin 1:0.

Leobendorf gleicht aus

Das Match bleib temporeich und bot den Zuschauern Halbchancen auf beiden Seiten. Leobendorf wurde aber mit Fortdauer konkreter und hatte dann knapp 10 Minuten vor Schluss auch die Chance auf den Ausgleich - allerdings unter Mithilfe der Gäste. Einen an sich ins Out rollenden Ball, schlug man selber über die Linie. Der von außerhalb des Feldes schnell eingeworfene Ball überraschte die Hintermannschaft von Stripfing und Nico Bock nutzte das und netzte zum 1:1 (81.).

Goran Djuricin (Trainer SV Stripfing):

"Es fühlt sich für uns wie eine 0:5-Niederlage an. Hätten wir vor der Pause unsere Chancen genutzt, wäre die Sache erledigt gewesen. Aber das ist sinnbildlich für unsere aktuelle Situation. Die Mentalität in Halbzeit zwei hat mir überhaupt nicht gefallen. Wir agieren viel zu nervös in der Verteidigung und können den Fußball vom Herbst nicht mehr spielen. Da müssen wir uns alle hinterfragen. "

Torfolge: 0:1 Darijo Pecirep (13.), 1:1 Nico Bock (81.)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Nico Bock (MIT)

SV Stripfing: Darijo Pecirep (ST)

