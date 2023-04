3:2 gegen Wiener Sport-Club - Wiener Viktoria weiter im Hoch!

Details Sonntag, 09. April 2023 08:43

"Das war ein Fight wie man ihn sich in einem Derby vorstellt." Der SC Wiener Viktoria bezwang am Samstagnachmittag den Wiener Sport-Club in einem kleinen Wiener Derby nach 98 äußerst spannenden Minuten mit 3:2 und hält damit die Serie von neun ungeschlagenen Spielen in Folge am Laufen. Entsprechend zufrieden war Viktoria-Co-Trainer Kurt Castek nach dem Match. Er lobte vor allem die taktisch herausragende Arbeit seiner Mannschaft.

Hausherren schlagen kurz vor Pause zu

Es entwickelte sich von Beginn an ein Schlagabtausch. Sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus Wien Hernals versuchten das Spiel zu machen. Packende Zweikämpfte und viel Leidenschaft prägten das Spiel. Chancen waren eher Mangelware, doch das Spiel lebte von seiner Intensität. Die 250 angereisten Zuschauer sahen ein gutes RLO-Spiel. "Taktisch haben wir uns sehr gut aus den Sport-Club eingestellt, weil wir ihr Kurzpassspiel gut unterbinden konnten", lobte Castek. Kurz vor der Pause konnte man sich dann für das Engagement belohnen. Nach einer Knasmüllner-Flanke traf Roman Yalovenko per Kopf zum 1:0 für die Mannschaft von Cheftrainer Toni Polster (40.) - zugleich der Pausenstand.

Vier Tore in 12 Minuten

Nach einer knappen Stunde reagierte WSC-Trainer Robert Weinstabl, brachte gleich drei Neue ins Spiel. Das Tor machten zwei Minuten später aber erneut die Hausherren. Gustavo Eduardo Castilho Silva ließ mit einer guten Aktion seinen Gegenspieler stehen und erhöhte auf 2:0 (65.). Die Gäste kamen aber zurück, trafen per Weitschuss durch David Rajkovic zum 1:2 und entfachten wieder Spannung (72.). Doch wenig später kam der erneute Rückschlag. Jalovenko trat zum Elfmeter an, den er kurz zuvor selber herausgeholt hatte und traf sicher (75.). Doch wieder hielt der Zwei-Tore-Vorsprung nicht lange. Per Halbvolley-Dropkick traf der eingewechselte Florian Gerstl zum 2:3 (77.). Anschließend hatten beide Teams noch Chancen. Aus einem Getümmel wäre den Gästen beinahe noch der Ausgleich gelungen. Es blieb aber beim Heimsieg der Polster-Truppe.

Kurt Castek (Co-Trainer SC Wiener Viktoria):

"Das war ein Fight wie man ihn sich in einem Derby vorstellt. Wir haben die Zweikämpfe super angenommen und taktisch sehr gut gespielt. Am Ende hätte das Spiel auch unentschieden ausgehen können aber aufgrund der Möglichkeiten die wir hatten, geht der Sieg meiner Meinung nach in Ordnung."

Torfolge: 1:0 Roman Yalovenko (40.), 2:0 Gustavo Eduardo Castilho Silva (65.), 2:1 David Rajkovic (72.), 3:1 Roman Yalovenko (75.-Elfmeter), 3:2 Florian Gerstl (77.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Roman Yalovenko (MIT), Gustavo Eduardo Castilho Silva (MIT)

Wiener Sport-Club: David Rajkovic (MIT)

MW

