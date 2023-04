Siegendorf trotzt Krise und Wetter - 2:0 im Burgenland-Derby gegen Neusiedl!

Details Samstag, 15. April 2023 11:09

Nach der, aufgrund anhaltender Regenfälle der letzten Tage, herbeigeführten Absagenflut in der Regionalliga Ost, blieb Freitagabend nur das Burgenland-Derby zwischen dem SC Neusiedl/See 1919 und dem ASV Siegendorf übrig. Das hatte aber jede Menge Birsanz zu bieten, zog sich doch unter der Woche der gesamte Vorstand der Gäste wegen anhaltender Differenzen mit der Gemeinde Siegendorf zurück (siehe ASV Siegendorf: So geht es jetzt weiter - Obmann Strommer im Gespräch). Sportlich durfte man sich aber über ein Erfolgserlebnis freuen, setzte man sich doch gegen den Lokalrivalen mit 2:0 durch. Zuvor war man dominant auftretenden Neusiedlern jedoch lange unterlegen.

Neusiedl dominant

"Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, den Ball laufen lassen und proaktiv agiert." Stefan Rapp, Trainer der Neusiedler, konnte seiner Mannschaft eigentlich nicht viele Vorwürfe machen. Die Hausherren hatten in Halbzeit eins, ohne die großen Möglichkeiten zu verzeichnen, mehr vom Spiel und auch gefährliche Ansätze. Aufgrund des schwierigen Terrains, scheiterte man aber oftmals am letzten Pass oder der Ungenauigkeit. Zwar war auch Siegendorf in der einen oder anderen Situation ansatzweise gefährlich, doch auch die Truppe von Coach Jusits hatte keine Torchance.

Siegendorf scheitert vom Punkt, Gastgeber belohnen sich nicht

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste das Kommando, nutzten ein kurze Phase in der Neusiedl den Faden verlor, beinahe perfekt. Nach einem schnellen Gegenzug legte Mario Töpel seinen Gegenspieler im Strafraum, den fälligen Elfmeter schoss Dominik Wydra aber an die Stange. Danach waren es aber wieder die Gastgeber, die der Führung näher waren. Mydla vereitelte eine Möglichkeit von SC-Kapitän Kienzl. Wenig später hatte auch Paukner eine große Chance aus kurzer Distanz.

Spät zugeschlagen

Es deutete sehr viel auf ein torloses Remis im einzigen Freitagsspiel der Regionalliga Ost hin, doch dann schlugen plötzlich die Gäste zu. Nach einem ausgeführten Freistoß und einer anschließenden Flanke von der Seite, rutschte Holzmann aus, an der zweiten Stange wartete der nach einer Stunde eingewechselte Tompte und sagte per Kopf "Danke" (83.). Neusiedl machte logischerweise auf und kassierte wenig später das 0:2 aus einem Konter. Tompte bediente Simon Buliga - die Entscheidung (87.).

Stefan Rapp (Trainer SC Neusiedl):

"Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, den Ball laufen lassen und proaktiv agiert. Leider konnten wir aus unseren Chancen in Halbzeit zwei kein Kapital schlagen. Natürlich hatten wir auch Glück, dass wir durch den Elfmeter nicht in Rückstand geraten sind. Am Ende ist es natürlich ein wenig enttäuschend, weil wir uns Luft hätten verschaffen können auf die hintere Plätze."

Torfolge: 0:1 Eleoenai Tompte (83.), 0:2 Simon Buliga (87.)

Die Besten:

SC Neusiedl: Patrick Kienzl (MIT)

ASV Siegendorf: Matej Mydla (TW), Eleoenai Tompte (ST), Simon Buliga (MIT)

MW

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei