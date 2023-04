Wiener Sport-Club kehrt gegen Marchfeld-Donauauen auf die Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 16. April 2023 19:01

Der Wiener Sport-Club empfing am Sonntagnachmittag in der 24. Runde der Regionalliga Ost den FC Marchfeld-Donauauen. Ein echter Favorit war nicht auszumachen, trennten die beiden Mannschaften vor der Pause doch nur drei Punkte voneinander. Am Ende konnten sich die Heimischen mit 3:1 verdient durchsetzen und ziehen mit dem Gegner in Punkten gleich. Die Dornbacher antworten außerdem auf die Niederlage gegen die Wiener Victoria von vor einer Woche. Das Spiel wurde am Freitagabend wegen des starken Regenfalls abgesagt und nun am Sonntag nachgetragen.

Sport-Club kontert erfolgreich

Dabei tun sich die Heimischen zu Beginn noch schwer. Die Gäste gehen durchaus aggressiv zu Werke, was der Sport-Club-Mannschaft nicht zu schmecken scheint. Erst mit Fortdauer des Spiels kommen die Gastgeber damit zurecht und erspielen sich auch Tormöglichkeiten. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde die Top-Gelegenheit fürMario Vucenovic, der ganz alleine vor dem gegnerischen Goalie zum Ball kommt, doch aus guter Position scheitert. In der 41. Minute macht er es besser. Er verwertet einen schönen Konter zentralstehend im Tor. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber im ersten Durchgang nicht mehr gelingt.

Gäste verkürzen zu spät

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die das schnelle 2:0 machen wollen. Wieder ein Konter und wieder ist es Mario Vucenovic, der abschließt - dieses Mal trifft er aus halbrechter Position. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Gäste müssen jetzt riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des Anschlusstreffers fällt dann das 3:0 für den Sport-Club. Marcel Holzer ist nach einem Angriff über die Seite zur Stelle und macht das 3:0. Daniel Sudar verkürzt in der Schlussphase mit einem satten Schuss ins lange Eck noch auf 1:3, doch an den drei Punkten für die Dornbacher ändert das nichts mehr.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club): "Der Sieg ist absolut verdient. Wir haben heute bis auf die ersten 15 Minuten genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Ich hoffe, dass dieser Sieg nun wirklich den Turnarround bedeudet und wir die Saison erfolgreich zu Ende spielen."

