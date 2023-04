1:0 gegen Leobendorf - Traiskirchen holt sich Heimsieg!

Details Donnerstag, 20. April 2023 08:38

"Wir wussten, dass Leobendorf deutlich stärker ist, als es die Tabellensituation aussagt und so hat es sich dann auch gezeigt." Für Drazen Grujicic, Co-Trainer des FCM Flyeralarm Traiskirchen, war der knappe aber verdiente 1:0-Heimsieg gegen den SV Sparkasse Leobendorf in der Nachtragspartie vom Freitagabend, keineswegs selbstverständlich. Durch die zweimalige Absage aufgrund der schweren Regenfälle, war die Vorbereitung bei den Clubs anders als sonst. Besser kamen damit die Gastgeber zurecht, die aufgrund der höheren Anzahl an Möglichkeiten einen verdienten Erfolg einfuhren. Goldtorschütze war Samuel Oppong per Kopf (52.).

Traiskirchen lässt viel liegen

Die Gastgeber, die ihre mangelnde Offensivpower durch eine enorme Defensivstärke stets gut kaschieren, legten los wie die Feuerwehr, hatten etliche gute Möglichkeiten. Haas scheiterte aus knapp 6 Metern ebenso an Leobendorf-Goalie Schwaiger wie wenig später Stradins aus spitzem Winkel. Die aber wohl größte Chance hatte Isuf Ajraidni, der einen "Stangler" aus kürzester Distanz über die Latte grätschte. Auf der anderen Seite war Leobendorf wenig gefährlich, erst ein Konrad-Abschluss zwang Traiskirchen-Torhüter Dmitrovic dazu einzugreifen. So blieb es bis zur Pause beim 0:0.

Oppong mit Köpfchen

Nach dem Seitenwechsel gelang den Gastgebern aber dann der Goldtreffer. Nach einer traumhaften Angriffsaktion und einer Hereingabe per Flanke, vollendete Samuel Oppong per Kopf zum 1:0 (52.). Danach taten sich die Traiskirchner leichter, hatten aber bei den Angriffen nicht die nötige Ruhe und Genauigkeit. Auf der Gegenseite scheiterte Leobendorf bei einer Chance an einem Verteidiger auf der Linie. Schlussendlich blieb es beim 1:0.

Drazen Grujicic (Co-Trainer FCM Flyeralarm Traiskirchen):

"Wir wussten, dass Leobendorf deutlich stärker ist, als es die Tabellensituation aussagt und so hat es sich dann auch gezeigt. Leider haben wir heuer nicht diesen Vollstrecker im Angriff, weshalb wir uns beim Toreschießen oftmals schwer tun. Alleine in Halbzeit eins hätten wir locker zwei oder drei Tore machen müssen. Nach der Pause ist uns zumindest das eine gelungen, dass zum Sieg gereicht hat. Wenn wir im Frühjahr noch Platz 3 holen, wäre das schon eine unglaubliche Leistung, in Anbetracht der Kadersituation."

Torfolge: 1:0 Samuel Oppong (52.)

Die Besten:

FCM Flyeralarm Traiskirchen: Samuel Oppong (ST)

SV Sparkasse Leobendorf: -

MW

