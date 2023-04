Zweiter Sieg in Folge - Wiener Neustadt spielt befreit auf!

Details Samstag, 22. April 2023 08:00

Es scheint fast so als würde der beinahe schon fixierte Abstieg aus der Regionalliga Ost eine gewisse Lockerheit ins Spiel des 1. MAV Wiener Neustädter SC bringen. Nach einem Heim-3:2 gegen den SC Wiener Viktoria letzte Woche, trat man nun auswärts beim FC Marchfeld Donauauen und Trainer Ernst Baumeister an. Die Gastgeber, die selber drei Niederlagen in Folge kassierten, bekamen dabei nun das "neue" Gesicht der Neustädter zu spüren. Die Mannschaft von Heinz Griesmayer versprühte Esprit und Spielfreude, siegte völlig verdient mit 4:1. "Ähnlich wie letzte Saison, sind die Jungs auch jetzt sehr befreit und können endlich den Fußball zeigen, den wir uns von ihnen erhoffen", zeigte sich der Interimstrainer sehr zufrieden.

Blitz-Rückstand gekontert

Dabei startete man im Marchfeld alles andere als perfekt, lag bereits nach vier Minuten mit 0:1 in Rückstand. Eldis Bajrami nutzte früh im Spiel ein Lücke und traf zur Führung für die Gastgeber, die nach drei Niederlagen in Folge dringend nach einem Erfolgserlebnis lechzten. Da kam der Tabellenvorletzte, doch gerade recht, oder doch nicht? Die Gäste ließen sich von diesem Rückschlag nämlich nicht im Ansatz aus dem Konzept bringen. Angeführt vom immer stärker werdenden Maximilian Sax kam man schnell zum Ausgleich. Fabian Vyhnalek setzte eine Sax-Flanke perfekt mit dem Kopf in die Maschen (7.). Das brachte auch Sicherheit im Spiel und noch in Halbzeit eins die Führung. Arbnor Prenqi lief in einem Konter den Gegnern auf und davon, bediente Michael Hutter ideal und der behielt die Ruhe und drehte das Spiel für die Gäste (37.).

Chancen auf beiden Seiten aber nur Neustädter treffen

Nach dem Seitenwechsel erkannten die Gastgeber den Ernst der Lage und legten einen Zahn zu. "In dieser Phase waren wir in der Defensive nicht so stabil und mussten in ein paar brenzligen Situationen klären", war Griesmayer froh diese heikle Phase unbeschadet überstanden zu haben. Kurz danach war die Partie nämlich quasi entschieden. Max Sax nahm einen Ball direkt und traf volley zum 3:1 (52.). Bezeichnend für seine Leistung war auch ein Elferfoul an ihm, das dann Dominik Rotter vom Punkt zur endgültigen Entscheidung nutzte (76.). Die Baumeister-Elf hatte noch einen Stangenschuss und eine Top-Chance zu verzeichnen, bleibt aber in der Negativ-Spirale mit mittlerweile vier Niederlagen am Stück. Am Schluss hatte man noch Glück, trafen doch die Gäste auch noch die Latte.

Heinz Griesmayer (Trainer SC Wiener Neustadt):

"Ähnlich wie letzte Saison, sind die Jungs auch jetzt sehr befreit und können endlich den Fußball zeigen, den wir uns von ihnen erhoffen. Es schaut so aus, als würde es erst gehen, wenn der Druck weg ist. Spieler wie Max Sax werden nun diese Unterschiedsspieler für die wir sie geholt haben. Außerdem merkt man, dass der Mannschaft die von mir beliebte Mittelfeld-Raute liegt. Ein absolut verdienter Sieg."

Torfolge: 1:0 Eldis Bajrami (4.), 1:1 Fabian Vyhnalek (7.), 1:2 Michael Hutter (37.), 1:3 Maximilian Sax (52.), 1:4 Dominik Rotter (76.-Elfmeter)

Die Besten:

FC Marchfeld Donauauen: -

1. MAV Wiener Neustädter SC: Maximilian Sax (VT), Gergö Fönyedi (MIT), Michael Hutter (MIT)

MW

