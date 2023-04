Richtige Reaktion auf Abfuhr - Elektra bezwingt Abwehrbollwerk Traiskirchen!

Details Samstag, 22. April 2023 08:34

"Ja genau, es war absolut die Reaktion die wir uns von der Mannschaft erhofft und auch irgendwo gefordert haben." Für Herbert Gager, TWL Elektra-Trainer, war der 2:0-Heimsieg gegen den FCM Flyeralarm Traiskirchen jener Auftritt den man sich nach der letztwöchigen 0:6-Klatsche gegen Stripfing erwartet hatte. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie, mit einem Chancenübergewicht für die Hausherren, sorgte ein Doppelschlag in der zweiten Halbzeit für den Sieg der Wiener. Für Traiskirchen setzte es erstmals seit Herbst mehr als ein Gegentor in einem Pflichtspiel.

Ausgeglichenheit

Dass beide Teams sehr spielstark sind, zeigte sich in Halbzeit eins. Über weite Strecken verlief die Partie ausgeglichen, Chancen gab es auf beiden Seiten zu verzeichnen. Die Visiere waren jedoch nicht genau genug eingestellt. So blieb es bis zur Pause beim torlosen Unentschieden.

Doppelschlag entscheidet Spitzenspiel

Die Gastgeber wurden nach der Pause dominanter, steigerten sich auch spielerisch. "Das hat mir nach der Pause schon sehr gut gefallen", war Gager mit dem Auftritt speziell nach dem Seitenwechsel sehr zufrieden. Auch defensiv ließ man kaum noch etwas zu und mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten entschied man die Partie dann auch für sich. Nach einem Freistoß der Gäste, konterte man blitzschnell über Ognjen Sipka, der ideal auf Hakan Gökcek durchsteckte und zum 1:0 traf (64.). Die Entscheidung fiel kurz darauf aus einer Standardsituation. Nach einem Corner stand Patrick Salomon am kurzen Eck und verlängerte per Hinterkopf ins lange Eck (70.). Die Gäste hatten auf diese beiden Tore keine Antwort mehr, mussten sich zum zweiten Mal im Frühjahr geschlagen geben.

Herbert Gager (Trainer TWL Elektra):

"Es war absolut die Reaktion, die wir uns von der Mannschaft erhofft und auch irgendwo gefordert hatten. Sowohl offensiv als auch defensiv haben wir das Gesicht gezeigt, dass uns auch im Herbst ausgezeichnet hat. Und das gegen einen Gegner wie Traiskirchen, von dem wir wussten, dass er schwer zu bespielen ist."

Torfolge: 1:0 Hakan Gökcek (64.), 2:0 Patrick Salomon (70.)

Die Besten:

TWL Elektra: Hakan Gökcek (ST), Patrick Salomon (MIT)

FCM Flyeralarm Traiskirchen: -

MW

