2:1 gegen Scheiblingkirchen - Siegendorf zittert sich zu Heimsieg!

Details Samstag, 22. April 2023 09:01

"Wir haben wieder einmal den Sack nicht vorzeitig zugemacht und mussten dafür bis zum Schluss zittern. Das ist auch eine Frage der Qualität." Für Kurt Jusits, Trainer des ASV Siegendorf, war trotz 2:1-Heimsiegs gegen den USV Scheiblingkirchen-Warth nicht alles gold was glänzte. Seine Mannschaft, die nach einem Doppelpack von Eleoenai Tompte (45.+2, 57.) ließ in Halbzeit zwei viele Möglichkeiten auf die Entscheidung liegen, musste am Ende nach dem Anschlusstreffer durch Fabian Kürner (75.) um den Erfolg noch gehörig zittern.

Elfmeter bringt Pausenführung

Die Gastgeber, die sich in den letzten Wochen von ihrer besten Seite zeigen, zuletzt auch das Derby gegen Neusiedl spät für sich entscheiden konnten, erwischten einen guten Start in die Partie. Chancen hatte man, treffen konnte man allerdings erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Nach einem Foulspiel an Tin Zeco im Strafraum der Gäste, entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Diesen verwertete Tompte zum 1:0 (45.+2).

Sack nicht zugemacht

Kurz nach dem Seitenwechsel konnte man die Führung sogar ausbauen. Nach einem Konter und einem Stanglpass, kam Oliver Bacher zum Schuss. Er traf die Kugel jedoch nicht perfekt und gab damit (un)freiwillig die Vorlage für seinen Kollegen Tompte und der schob trocken zum 2:0 ein (57.). In weiterer Folge hatte man Chancen auf weitere Möglichkeiten, ließ beste Konterchancen aber aus. "Da haben wir wieder die Chancen ausgelassen und den Sack nicht zugemacht", zeigte sich Jusits unzufrieden. Auch deshalb weil Scheiblingkirchen in der Schlussviertelstunde zurückkam, davor wenige Offensivaktionen zu verzeichnen hatte. Nach einer Flanke, konnte der Ball von der Hintermannschaft der Burgenländer nicht geklärt werden und Fabian Kürner verkürzte auf 1:2 (75.). Die Niederösterreicher gingen All-Inn und versuchten alles um noch den Ausgleich zu erzielen. Die hohen Bälle brachten an diesem Abend aber nicht mehr das gewünschte Resultat.

Kurt Jusits (Trainer ASV Siegendorf):

"Wir haben wieder einmal den Sack nicht vorzeitig zugemacht und mussten dafür bis zum Schluss zittern. Das ist auch eine Frage der Qualität. Scheiblingkirchen hatte vor der Pause keine Möglichkeit. Auch nach der Pause waren wir gut nur haben wir es wieder nicht geschafft das Spiel zu entscheiden. Die Konter müssen wir besser ausspielen. Und dann kassierst du quasi aus dem Nichts das 1:2 und musst wieder bis zum Ende bangen."

Torfolge: 1:0 Eleoenai Tompte (45.+2), 2:0 Eleoenai Tompte (57.), 2:1 Fabian Kürner (75.)

Die Besten:

ASV Siegendorf: Eleoenai Tompte (ST)

USV Scheiblingkirchen: -

MW

