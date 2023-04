Dritter Sieg in Serie - Krems bezwingt Draßburg!

Details Sonntag, 23. April 2023 17:08

"Draßburg hat eine sehr gute Qualität, steht meiner Meinung nach zu Unrecht so weit unten in der Tabelle. Dementsprechend froh bin ich, dass wir so gut performen konnten." Björn Wagner freute sich über den dritten Sieg in Serie für den Kremser SC, seine Mannschaft besiegte den ASV Draßburg vor eigenem Publikum mit 3:1. Der einzige Wehrmutstropfen war die Tatsache, dass Felix Nachbagauer nach einem Zusammenstoß mit Draßburg-Keeper Christopher Stadler ins Spital musste.

Zusammenstoß kurz nach Anpfiff

Kurz nach dem Anpfiff durch den Schiedsrichter wurde Nachbagauer per hohem weitem Pass geschickt, versuchte diesen noch zu erreichen und stieß dabei mit Stadler zusammen. Stadler konnte schnell unbeschadet weiterspielen, Nachbagauer erwischte es stärker, musste nach zehn Minuten ausgewechselt werden. Er wurde noch vor der Pause mit einer Gehirnerschütterung und mit Verdacht auf einen Jochbeinbruch ins Spital nach Krems gebracht. Davon beeinträchtigt war Krems allerdings bei weitem nicht. Immer wieder konnte man über schnelle Angriffe über den Flügel Gefahr erzeugen. Koglbauer scheiterte an Stadler, Schibany traf nur den Verteidiger. Nach einem Foulspiel an Felber im Strafraum der Burgenländer, verwandelte Philipp Koglbauer den fälligen Elfmeter zum 1:0 (29.). Krems blieb am Drücker, verpasste durch Ismailcebioglu zunächst noch das 2:0. Kurz vor der Pause gelang dieses aber doch noch. Ismailcebioglu fand mit seiner Flanke Ambichl und der versenkte den Ball am zweiten Pfosten (40.).

Anschlusstreffer bringt Spannung

Nach dem Seitenwechsel war es wieder Krems, das zu guten Chancen kam. Ambichl setzte einen Volley neben das Gäste-Tor. Kurz darauf kassierte man aber den Anschlusstreffer. Nikolic traf durch einen Abstauber zum 1:2 (65.), es war wieder Spannung im Spiel.

Trotzdem war Krems weiterhin das spielbestimmende und konnte durch einen Konter die Vorentscheidung herbeiführen. Haris Ismailcebioglu vollendete einen Alleingang per Flachschuss zum Endstand (76.).

Björn Wagner (Trainer Kremser SC):

"Draßburg hat eine sehr gute Qualität, steht meiner Meinung nach zu Unrecht so weit unten in der Tabelle. Dementsprechend froh bin ich, dass wir so gut performen konnten. Wir haben gleich gut ins Spiel gefunden, waren nur in der Phase des Gegentores unkonzentriert. In Summe haben die Jungs aber sehr gut agiert."

Torfolge: 1:0 Philipp Koglbauer (29.-Elfmeter), 2:0 Michael Ambichl (40.), 2:1 Marko Nikolic (65.), 3:1 Haris Ismailcebioglu (76.)

Die Besten:

Kremser SC: Michael Ambichl (ST), Haris Ismailcebioglu (MIT)

ASV Draßburg: -

MW

