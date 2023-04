2:2 - Leobendorf und Donaufeld trennen sich in Spektakel unentschieden!

Details Sonntag, 23. April 2023 18:19

Trotz zweimaliger Führung gelang es dem SV Sparkasse Leobendorf nicht gegen das Überraschungsteam der Regionalliga Ost, SR Donaufeld, einen Heimsieg einzufahren. Zwei Elfmeter durch Marco Miesenböck (50.) und Mario Konrad (80.), reichten nicht, denn Manuel Wolf sorgte mit einem Doppelpack jeweils für den Ausgleich (65., 90.+2). In Summe ging das Remis aber in Ordnung, beide Teams hatten Möglichkeiten auf mehrere Tore. Für Leobendorf bleibt es im Abstiegskampf weiterhin eng, Donaufeld festigte Platz 3 in der Tabelle.

Donaufeld zeigt Klasse

Die Mannschaft von Trainer Josef Michorl zeigte schnell warum sie in diesem Jahr das Überraschungsteam der Liga ist. Mit viel Aggressivität und Engagement wollte man Leobendorf früh zeigen, dass man nicht leichtes Spiel haben würde. Die Hausherren standen defensiv aber sehr gut und konnten die Angriffe der Wiener gut vom eigenen Tor weghalten. Lukas Schwaiger im Tor der Niederösterreicher musste nur selten eingreifen. In Summe gab es aber wenig Höhepunkte für die knapp 300 Zuschauer zu bestaunen. Halbzeit eins verlief torlos.

Zweimal vom Punkt

Halbzeit zwei brachte dann aber deutlich mehr Action und auch Tore. Leobendorf bediente sich da einer Chance vom Punkt. Konrad wurde bei einem Luftzweikampf gestoßen und bekam zurecht einen Elfmeter zugesprochen. Marco Miesenböck verwandelte sicher zur Heim-Führung (50.). Doch für den Tabellendritten kein Grund aufzustecken. Die Michorl-Elf hat aber einen Stürmer in ihren Reihen, der seit Wochen in Topform agiert: Manuel Wolf. Der Goalgetter sorgte 15 Minuten später für das 1:1 (65.).

Leobendorf konnte sich aber erneut aus elf Metern beweisen. Diesmal hatte Ekinci bei den Gästen die Hand am Ball. Zunächst entschied der Schiedsrichter aber nur auf Freistoß, sah das Geschehen außerhalb des Sechzehners. Der Linienrichter overrulte seinen "Chef" aber und änderte die Entscheidung auf Elfmeter. Konrad trat an und brachte die Gastgeber per Lattenpendler wieder in Führung (80.). Doch auch diesen Gegentreffer konnten die Gäste kontern. Nach einem Gegenangriff wurde Wolf im Rückraum bedient und der knallte die Kugel ins Eck (90.+2).

Torfolge: 1:0 Marco Miesenböck (50.-Elfmeter), 1:1 Manuel Wolf (65.), 2:1 Mario Konrad (80.-Elfmeter), 2:2 Manuel Wolf (90.+2)

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Marco Miesenböck (ST), Mario Konrad (ST)

SR Donaufeld: Manuel Wolf (ST)

MW

